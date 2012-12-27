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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Польза масок из ламинарии
Морские водоросли одни из первых появились на земле и до сих пор на их долю приходится около половины всего вырабатываемого кислорода. Именно за антиоксидантные свойства водоросли ценны. Продукция на основе морских водорослей позволяют коже восстановиться и в целом организму омолодиться.
Ламинария - разновидность бурых водорослей, считающаяся рекордсменом среди остальных растений по содержанию активных полезных веществ. Не так давно учеными было обнаружено, что состав минералов в крови человека и ламинарии схож, именно по этой причине человеческий организм так хорошо воспринимает продукцию из ламинарии.
В каких случаях используется ламинария?
1. Нормализация работы сальных желез.
2. Уменьшение отеков под глазами.
3. Более быстрая регенерация тканей.
4. Повышение упругости и эластичности кожных покровов.
5. Выравнивание цвета кожи, удаление ороговевшего слоя.
В настоящее время маски из ламиниарии крайне распространены. Это происходит за счет их высокой эффективности. Регулярное использование позволяет добиться положительного эффекта.
В каких случаях применяются ламинарные маски?
Угревая сыпь и комедоны.
Шелушение и сухость кожи.
Фотостарение.
Усиленая секреция сальных желез.
Увядающая, теряющая тонус кожа.
Морские водоросли одни из первых появились на земле и до сих пор на их долю приходится около половины всего вырабатываемого кислорода. Именно за антиоксидантные свойства водоросли ценны. Продукция на основе морских водорослей позволяют коже восстановиться и в целом организму омолодиться.
Ламинария - разновидность бурых водорослей, считающаяся рекордсменом среди остальных растений по содержанию активных полезных веществ. Не так давно учеными было обнаружено, что состав минералов в крови человека и ламинарии схож, именно по этой причине человеческий организм так хорошо воспринимает продукцию из ламинарии.

В каких случаях используется ламинария?

1. Нормализация работы сальных желез.
2. Уменьшение отеков под глазами.
3. Более быстрая регенерация тканей.
4. Повышение упругости и эластичности кожных покровов.
5. Выравнивание цвета кожи, удаление ороговевшего слоя.
В настоящее время маски из ламиниарии крайне распространены. Это происходит за счет их высокой эффективности. Регулярное использование позволяет добиться положительного эффекта.

В каких случаях применяются ламинарные маски?

Угревая сыпь и комедоны.
Шелушение и сухость кожи.
Фотостарение.
Усиленая секреция сальных желез.
Увядающая, теряющая тонус кожа.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:26

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