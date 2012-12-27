→ Польза масок из ламинарии

Морские водоросли одни из первых появились на земле и до сих пор на их долю приходится около половины всего вырабатываемого кислорода. Именно за антиоксидантные свойства водоросли ценны. Продукция на основе морских водорослей позволяют коже восстановиться и в целом организму омолодиться.

Ламинария - разновидность бурых водорослей, считающаяся рекордсменом среди остальных растений по содержанию активных полезных веществ. Не так давно учеными было обнаружено, что состав минералов в крови человека и ламинарии схож, именно по этой причине человеческий организм так хорошо воспринимает продукцию из ламинарии.

В каких случаях используется ламинария?

1. Нормализация работы сальных желез.

2. Уменьшение отеков под глазами.

3. Более быстрая регенерация тканей.

4. Повышение упругости и эластичности кожных покровов.

5. Выравнивание цвета кожи, удаление ороговевшего слоя.

В настоящее время маски из ламиниарии крайне распространены. Это происходит за счет их высокой эффективности. Регулярное использование позволяет добиться положительного эффекта.

В каких случаях применяются ламинарные маски?

Угревая сыпь и комедоны.

Шелушение и сухость кожи.

Фотостарение.

Усиленая секреция сальных желез.

Увядающая, теряющая тонус кожа.

Морские водоросли одни из первых появились на земле и до сих пор на их долю приходится около половины всего вырабатываемого кислорода. Именно за антиоксидантные свойства водоросли ценны. Продукция на основе морских водорослей позволяют коже восстановиться и в целом организму омолодиться. Морские водоросли одни из первых появились на земле и до сих пор на их долю приходится около половины всего вырабатываемого кислорода. Именно за антиоксидантные свойства водоросли ценны. Продукция на основе морских водорослей позволяют коже восстановиться и в целом организму омолодиться.

Ламинария - разновидность бурых водорослей, считающаяся рекордсменом среди остальных растений по содержанию активных полезных веществ. Не так давно учеными было обнаружено, что состав минералов в крови человека и ламинарии схож, именно по этой причине человеческий организм так хорошо воспринимает продукцию из ламинарии.

В каких случаях используется ламинария?

1. Нормализация работы сальных желез.

2. Уменьшение отеков под глазами.

3. Более быстрая регенерация тканей.

4. Повышение упругости и эластичности кожных покровов.

5. Выравнивание цвета кожи, удаление ороговевшего слоя.

В настоящее время маски из ламиниарии крайне распространены. Это происходит за счет их высокой эффективности. Регулярное использование позволяет добиться положительного эффекта.

В каких случаях применяются ламинарные маски?

Угревая сыпь и комедоны.

Шелушение и сухость кожи.

Фотостарение.

Усиленая секреция сальных желез.

Увядающая, теряющая тонус кожа.