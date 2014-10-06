Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Виды омоложения в салонах и в домашних условиях
У современной косметологии есть множество уникальных способов для того, чтобы поддержать молодость кожи. Сегодня не только звезды шоу-бизнеса, но даже женщины, обладающие невысокими доходами, могут пройти процедуры, благодаря которым морщины на лице разгладятся. 
Популярны не только салонные процедуры, но и омоложение в домашних условиях. При регулярном применении масок, массажей для лица, можно добиться высоких результатов. Что же можно предпринять для коррекции контура овала лица и в случае появления морщинок?
Салонные процедуры
1. Пилинг для кожи лица. Помогает устранить внешний слой. Доя этого специалистами используется поверхностный, срединный или глубокий пилинг. Все зависит от того, какие результаты нужно достичь: устранить гусиные лапки, морщины на лбу.
2. Аппаратные процедуры, позволяющие укрепить кожу изнутри. 
- радиолифтинг;
- фототермолиз;
- микротоковая терапия.
3. Инъекционные процедуры. 
- контурная пластика;
- биоревитализация;
- токсичные инъекции;
- мезотерапия.
Домашние методики
1. Массаж для придания упругости тканям.
2. Гимнастика для эластичности кожных покровов.
Все методики направлены на борьбу с возрастными изменениями, которые проявляются на коже.
Прежде, чем приступать к активным действиям, обязательно следует пройти консультацию у специалиста, который сможет профессионально оценить состояние кожи и порекомендовать наиболее подходящие процедуры в индивидуальном порядке. 
У современной косметологии есть множество уникальных способов для того, чтобы поддержать молодость кожи. Сегодня не только звезды шоу-бизнеса, но даже женщины, обладающие невысокими доходами, могут пройти процедуры, благодаря которым морщины на лице разгладятся. 
Популярны не только салонные процедуры, но и омоложение в домашних условиях. При регулярном применении масок, массажей для лица, можно добиться высоких результатов. Что же можно предпринять для коррекции контура овала лица и в случае появления морщинок?

Салонные процедуры

1. Пилинг для кожи лица. Помогает устранить внешний слой. Доя этого специалистами используется поверхностный, срединный или глубокий пилинг. Все зависит от того, какие результаты нужно достичь: устранить гусиные лапки, морщины на лбу.
2. Аппаратные процедуры, позволяющие укрепить кожу изнутри. 
- радиолифтинг;
- фототермолиз;
- микротоковая терапия.
3. Инъекционные процедуры. 
- контурная пластика;
- биоревитализация;
- токсичные инъекции;
- мезотерапия.

Домашние методики

1. Массаж для придания упругости тканям.
2. Гимнастика для эластичности кожных покровов.
Все методики направлены на борьбу с возрастными изменениями, которые проявляются на коже.
Прежде, чем приступать к активным действиям, обязательно следует пройти консультацию у специалиста, который сможет профессионально оценить состояние кожи и порекомендовать наиболее подходящие процедуры в индивидуальном порядке. 
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:12

Новости медицины по теме:

  • Контурная пластика с ее преимуществами и недостатками
  • Беременность и салонные процедуры красоты
  • Врачи раскрывают секреты, возвращающие вторую молодость
  • Мезонити используются для качественной подтяжки
  • Почему инъекции красоты не гарантируют вечную молодость

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия