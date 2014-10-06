→ Виды омоложения в салонах и в домашних условиях

У современной косметологии есть множество уникальных способов для того, чтобы поддержать молодость кожи. Сегодня не только звезды шоу-бизнеса, но даже женщины, обладающие невысокими доходами, могут пройти процедуры, благодаря которым морщины на лице разгладятся.

Популярны не только салонные процедуры, но и омоложение в домашних условиях. При регулярном применении масок, массажей для лица, можно добиться высоких результатов. Что же можно предпринять для коррекции контура овала лица и в случае появления морщинок?

Салонные процедуры

1. Пилинг для кожи лица. Помогает устранить внешний слой. Доя этого специалистами используется поверхностный, срединный или глубокий пилинг. Все зависит от того, какие результаты нужно достичь: устранить гусиные лапки, морщины на лбу.

2. Аппаратные процедуры, позволяющие укрепить кожу изнутри.

- радиолифтинг;

- фототермолиз;

- микротоковая терапия.

3. Инъекционные процедуры.

- контурная пластика;

- биоревитализация;

- токсичные инъекции;

- мезотерапия.

Домашние методики

1. Массаж для придания упругости тканям.

2. Гимнастика для эластичности кожных покровов.

Все методики направлены на борьбу с возрастными изменениями, которые проявляются на коже.

Прежде, чем приступать к активным действиям, обязательно следует пройти консультацию у специалиста, который сможет профессионально оценить состояние кожи и порекомендовать наиболее подходящие процедуры в индивидуальном порядке.

У современной косметологии есть множество уникальных способов для того, чтобы поддержать молодость кожи. Сегодня не только звезды шоу-бизнеса, но даже женщины, обладающие невысокими доходами, могут пройти процедуры, благодаря которым морщины на лице разгладятся. У современной косметологии есть множество уникальных способов для того, чтобы поддержать молодость кожи. Сегодня не только звезды шоу-бизнеса, но даже женщины, обладающие невысокими доходами, могут пройти процедуры, благодаря которым морщины на лице разгладятся.

Популярны не только салонные процедуры, но и омоложение в домашних условиях. При регулярном применении масок, массажей для лица, можно добиться высоких результатов. Что же можно предпринять для коррекции контура овала лица и в случае появления морщинок?

Салонные процедуры

1. Пилинг для кожи лица. Помогает устранить внешний слой. Доя этого специалистами используется поверхностный, срединный или глубокий пилинг. Все зависит от того, какие результаты нужно достичь: устранить гусиные лапки, морщины на лбу.

2. Аппаратные процедуры, позволяющие укрепить кожу изнутри.

- радиолифтинг;

- фототермолиз;

- микротоковая терапия.

3. Инъекционные процедуры.

- контурная пластика;

- биоревитализация;

- токсичные инъекции;

- мезотерапия.

Домашние методики

1. Массаж для придания упругости тканям.

2. Гимнастика для эластичности кожных покровов.

Все методики направлены на борьбу с возрастными изменениями, которые проявляются на коже.

Прежде, чем приступать к активным действиям, обязательно следует пройти консультацию у специалиста, который сможет профессионально оценить состояние кожи и порекомендовать наиболее подходящие процедуры в индивидуальном порядке.