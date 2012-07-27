→ Чем популярна компания Faberlic

О косметической компании Faberlic знают многие девушки и женщины в странах СНГ. Как заверяет рекламный слоган компании, без ее продукции не возможно обойтись, равно как и без кислорода. Уже много лет находится на рынке, предлагая целый арсенал товаров:

- декоративная косметика;

- средства, помогающая эффективно ухаживать за телом;

- БАДы;

- космецевтические препараты;

- товары, используемые дома;

- одежда для детей и взрослых.

В настоящее время за компанией числятся 25 патентов уникальных соединений, присутствующих в составе косметики, и разработчики продолжают свои исследования в данной отрасли, предлагая нашему вниманию принципиально новые продукты.

Компания Faberlic Украина на протяжении 15 лет стоит на страже красоты и здоровья украинских женщин. Предлагается качественная и уникальная продукция для поддержания здоровья кожи и организма в целом при этом по доступной стоимости. Для прекрасных дам предлагаются?

- уход за лицом в виде кремов день/ночь, тоников, нежного молочка, скрабов, гоммажей, с подбором по типу и возрасту кожи;

- уход за телом. Есть также средства, которые помогают расслабиться, повысить тонус, избавиться от ушибов и растяжений;

- уход за руками. Представлен в виде смягчающих , увлажняющих и птательных кремов;

- уход за ногами. Представлена линейка скрабами, кремами, спреями, гелями и аксессуарами для выполнения педикюра.

Компания вошла на рынок с инновационным средством по уходу за кожей с запатентованным веществом Aquaftem. При использовании эмульсии в клетках кожи улучшаются обменные процессы, наблюдается улучшенная впитываемость ценных компонентов кремов и сывороток.

Дальнейшие исследования помогли в создании поистине революционных соединений R-формы альфа-липоевой кислоты. На данное вещество был получен патент. Он способствует клеткам кожи вернуться в состояние молодости и повысить свой природный потенциал.

Косметика, которая дарит коже кислород, пользуется спросом. Для того, чтобы косметика была доступна многим людям, а пользуются ею всей семьей, разработана специальная система бонусов и вознаграждений.

Компания предлагает желающим стать консультантами, чтобы:

- получать товары со скидками до 80%;

- работать на крупной торговой площадке;

- работать по удобному графику, без начальства.

Это отличная возможность найти себя в новой сфере, улучшить финансовое состояние и пользоваться при этом товарами высокого качества, отвечающие всем требованиям международных стандартов.

О косметической компании Faberlic знают многие девушки и женщины в странах СНГ. Как заверяет рекламный слоган компании, без ее продукции не возможно обойтись, равно как и без кислорода. О косметической компании Faberlic знают многие девушки и женщины в странах СНГ. Как заверяет рекламный слоган компании, без ее продукции не возможно обойтись, равно как и без кислорода.

Уже много лет находится на рынке, предлагая целый арсенал товаров:

- декоративная косметика;

- средства, помогающая эффективно ухаживать за телом;

- БАДы;

- космецевтические препараты;

- товары, используемые дома;

- одежда для детей и взрослых.

В настоящее время за компанией числятся 25 патентов уникальных соединений, присутствующих в составе косметики, и разработчики продолжают свои исследования в данной отрасли, предлагая нашему вниманию принципиально новые продукты.

Компания Faberlic Украина на протяжении 15 лет стоит на страже красоты и здоровья украинских женщин. Предлагается качественная и уникальная продукция для поддержания здоровья кожи и организма в целом при этом по доступной стоимости.

Для прекрасных дам предлагается:

- уход за лицом в виде кремов день/ночь, тоников, нежного молочка, скрабов, гоммажей, с подбором по типу и возрасту кожи;

- уход за телом. Есть также средства, которые помогают расслабиться, повысить тонус, избавиться от ушибов и растяжений;

- уход за руками. Представлен в виде смягчающих , увлажняющих и птательных кремов;

- уход за ногами. Представлена линейка скрабами, кремами, спреями, гелями и аксессуарами для выполнения педикюра.

Компания вошла на рынок с инновационным средством по уходу за кожей с запатентованным веществом Aquaftem. При использовании эмульсии в клетках кожи улучшаются обменные процессы, наблюдается улучшенная впитываемость ценных компонентов кремов и сывороток.

Дальнейшие исследования помогли в создании поистине революционных соединений R-формы альфа-липоевой кислоты. На данное вещество был получен патент. Он способствует клеткам кожи вернуться в состояние молодости и повысить свой природный потенциал.

Косметика, которая дарит коже кислород, пользуется спросом. Для того, чтобы косметика была доступна многим людям, а пользуются ею всей семьей, разработана специальная система бонусов и вознаграждений.

Компания предлагает желающим стать консультантами, чтобы:

- получать товары со скидками до 80%;

- работать на крупной торговой площадке;

- работать по удобному графику, без начальства.

Это отличная возможность найти себя в новой сфере, улучшить финансовое состояние и пользоваться при этом товарами высокого качества, отвечающие всем требованиям международных стандартов.