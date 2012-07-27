→ Чем популярна компания Faberlic

О косметической компании Faberlic знают многие девушки и женщины в странах СНГ. Как заверяет рекламный слоган компании, без ее продукции не возможно обойтись, равно как и без кислорода.
Уже много лет находится на рынке, предлагая целый арсенал товаров:
- декоративная косметика;
- средства, помогающая эффективно ухаживать за телом;
- БАДы;
- космецевтические препараты;
- товары, используемые дома;
- одежда для детей и взрослых.
В настоящее время за компанией числятся 25 патентов уникальных соединений, присутствующих в составе косметики, и разработчики продолжают свои исследования в данной отрасли, предлагая нашему вниманию принципиально новые продукты.
Компания Faberlic Украина на протяжении 15 лет стоит на страже красоты и здоровья украинских женщин. Предлагается качественная и уникальная продукция для поддержания здоровья кожи и организма в целом при этом по доступной стоимости.
Для прекрасных дам предлагается:
- уход за лицом в виде кремов день/ночь, тоников, нежного молочка, скрабов, гоммажей, с подбором по типу и возрасту кожи;
- уход за телом. Есть также средства, которые помогают расслабиться, повысить тонус, избавиться от ушибов и растяжений;
- уход за руками. Представлен в виде смягчающих , увлажняющих и птательных кремов;
- уход за ногами. Представлена линейка скрабами, кремами, спреями, гелями и аксессуарами для выполнения педикюра.
Компания вошла на рынок с инновационным средством по уходу за кожей с запатентованным веществом Aquaftem. При использовании эмульсии в клетках кожи улучшаются обменные процессы, наблюдается улучшенная впитываемость ценных компонентов кремов и сывороток.
Дальнейшие исследования помогли в создании поистине революционных соединений R-формы альфа-липоевой кислоты. На данное вещество был получен патент. Он способствует клеткам кожи вернуться в состояние молодости и повысить свой природный потенциал.
Косметика, которая дарит коже кислород, пользуется спросом. Для того, чтобы косметика была доступна многим людям, а пользуются ею всей семьей, разработана специальная система бонусов и вознаграждений.
Компания предлагает желающим стать консультантами, чтобы:
- получать товары со скидками до 80%;
- работать на крупной торговой площадке;
- работать по удобному графику, без начальства.
Это отличная возможность найти себя в новой сфере, улучшить финансовое состояние и пользоваться при этом товарами высокого качества, отвечающие всем требованиям международных стандартов.