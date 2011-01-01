Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ "Надежда" - замечательная стоматология в Харькове

Услуги хорошего стоматолога очень востребованы среди представителей всех возрастных групп и социальных слоев населения. Это закономерно, ведь заболевания зубов и десен сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Харьковская стоматологическая клиника "Надежда" довольно давно и успешно занимается всеми видами лечения, протезирования и удаления зубов, а также предоставляет косметические услуги в этой области. В центре можно за адекватные деньги установить брекеты в Харькове и наклеить виниры. Но обо всем по порядку.

Специализация

Клиника является многопрофильной и предоставляет полный спектр лечебно-диагностических услуг. Здесь можно:

  • Пройти диагностическое обследование. Для этого есть все необходимое оборудование. Установлен новейший итальянский дентальным рентгенаппарат "Xgenus".
  • Провести лечение. Квалифицированные дантисты эффективно справляются с кариесом, пульпитом, пародонтозом, гингивитом, стоматитом и другими заболеваниями ротовой полости.
  • Реставрация. Проводится ряд мероприятий по возвращению зубам первоначального вида.
  • Протезирование. Выполняется восстановление целостности зубного ряда при помощи мостов, коронок, имплантов и съемных протезов.
  • Исправление неправильного прикуса. Специалисты центра помогают пациентам даже в очень сложных случаях. Используются инновационные брекет-системы.
  • Косметические услуги. Проводится удаление зубного камня, профессиональная чистка ультразвуком и отбеливание с использованием проверенных методик.

Почему "Надежда"

Клиника имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с похожими медицинскими учреждениями Харькова. Вот главные:

  • Хорошая материально-техническая база. Центр оснащен новейшим оборудованием эксперт-класса известных производителей.
  • Высококлассные врачи. В клинике работают дипломированные стоматологи с большим опытом и подтвержденной квалификацией. Доктора непрерывно совершенствуют свои профессиональные навыки и знания.
  • Широкий спектр услуг. Универсальность учреждения позволяет ему комплексно решать вопросы, связанные с заболеваниями зубов и десен.
  • Адекватная стоимость. В стоматологии "Надежда" проводят демократичную ценовую политику. Здесь пластинки для зубов стоят ощутимо ниже ритейла.

Преимущества несомненны! "Надежда" - хороший выбор для лечения и протезирования зубов в Харькове.

Добавить в закладки:
Автор: admin, Вчера, 14:39

Новости медицины по теме:

  • Стоматологическая клиника «Дент-Альянс»
  • Клиника "Стомател"
  • Стоматология и услуги стоматологов в Сумах
  • Диагностика зубов и мероприятия по их очистке
  • Стоматология в Харькове из Швейцарии

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия