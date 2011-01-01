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→ Преимущества современной клиники стоматологии
Современная стоматология существенно отличается от той прежней, которую многие еще помнят и страшатся. В современных условиях перед нами предстает стоматологическая клиника, обеспеченная высокофункциональным оборудованием, прогрессивными полимерными материалами, внедрены новейшие методики лечения зубов и их протезирования. Для того, чтобы иметь белоснежную улыбку, о которой мечтают многие мужчины и женщины, не так уж много надо. Именно ослепительная белоснежная улыбка является верным спутником любого успешного человека, она служит свидетельством преуспеваемости, высокого достатка, имиджа, коммуникабельности. Если зубы кривые, с темными пятнами, кариесом, с разрушениями, то человек стремится меньше общаться с другими, чтобы не показать своей проблемы. В конечном итоге, данная ситуация приводит к замкнутости, комплексам неполноценности, угрюмости. И совершенно не способствует процветанию личности, карьерному росту, счастливой личной жизни.
К счастью, стоматология в наши дни способна совершать чудеса. Теперь можно, доверившись специалистам клиники "Люми Дент", позабыть о заболеваниях зубов на долгое время. Записаться на бесплатную консультацию можно на сайте https://www.lumident.kiev.ua/.
Данная клиника является одной из самых лучших и недорогих стоматологий города Киев. Здесь происходит лечение и хирургические манипуляции, такие как костная пластика, имплантация зубов.
На рынке стоматологических услуг компания присутствует уже довольно внушительный срок - более 20 лет. Работают в штате более 20 стоматологов, использующих в своей практике исключительно передовые разработки в данной области. О профессионализме свидетельствует и возможность врачей проходить стажировки в европейских и американских стоматологиях.
Преимущества:
- первичный осмотр и консультация бесплатно;
- есть свой R-кабинет, радиовизиограф, компьютерный томограф;
- при осуществлении пациенту зубной имплантации компьютерная томограмма выполняется бесплатно;
- лечение зубов без использования шприцов. Все необходимые для анестезии манипуляции осуществляются с помощью компьютерной анестезии STA.
Современная стоматология существенно отличается от той прежней, которую многие еще помнят и страшатся. В современных условиях перед нами предстает стоматологическая клиника, обеспеченная высокофункциональным оборудованием, прогрессивными полимерными материалами, внедрены новейшие методики лечения зубов и их протезирования. Для того, чтобы иметь белоснежную улыбку, о которой мечтают многие мужчины и женщины, не так уж много надо. Именно ослепительная белоснежная улыбка является верным спутником любого успешного человека, она служит свидетельством преуспеваемости, высокого достатка, имиджа, коммуникабельности. Если зубы кривые, с темными пятнами, кариесом, с разрушениями, то человек стремится меньше общаться с другими, чтобы не показать своей проблемы. В конечном итоге, данная ситуация приводит к замкнутости, комплексам неполноценности, угрюмости. И совершенно не способствует процветанию личности, карьерному росту, счастливой личной жизни.
К счастью, стоматология в наши дни способна совершать чудеса. Теперь можно, доверившись специалистам клиники "Люми Дент", позабыть о заболеваниях зубов на долгое время. Записаться на бесплатную консультацию можно на сайте https://www.lumident.kiev.ua/.
Данная клиника является одной из самых лучших и недорогих стоматологий города Киев. Здесь происходит лечение и хирургические манипуляции, такие как костная пластика, имплантация зубов.
На рынке стоматологических услуг компания присутствует уже довольно внушительный срок - более 20 лет. Работают в штате более 20 стоматологов, использующих в своей практике исключительно передовые разработки в данной области. О профессионализме свидетельствует и возможность врачей проходить стажировки в европейских и американских стоматологиях.

Преимущества:

- первичный осмотр и консультация бесплатно;
- есть свой R-кабинет, радиовизиограф, компьютерный томограф;
- при осуществлении пациенту зубной имплантации компьютерная томограмма выполняется бесплатно;
- лечение зубов без использования шприцов. Все необходимые для анестезии манипуляции осуществляются с помощью компьютерной анестезии STA.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:29

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