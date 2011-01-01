→ Септопластика - важна не только красота Вашего носа!

Дыхательная система играет важнейшую роль в обеспечении здоровья человека. В последние годы все чаще стали диагностироваться различные патологии носа и носовой перегородки, в частности ее искривление. Многим может показаться, что ее деформация не может значительно влиять на состояние здоровье, однако это абсолютно не так.

Причины появления искривления носа

На сегодняшний день выделяют большое количество факторов, которые могут привести к различным дефектам, однако основными являются:

Различные травмы и повреждения;

Частые или хронические заболевания носовой полости;

Болезни соединительной ткани;

К сожалению, если вовремя не устранить причины подобных патологий и не будет выполнена септопластика (специализированная операция по коррекции носовой перегородки), то последствия могут быть весьма печальны. В медицинских источниках можно найти клинические случаи потери слуха или даже воспаления мозговых оболочек из-за подобных дефектов.

В целом, тут Вы найдете немало полезной и важной информации о данной патологии, а также о том, почему так важно правильно дышать и вовремя корректировать существующее искривление.

Принципы лечения искривления

Как упоминалось ранее, для исправления искривления носовой перегородки необходимо выполнять операцию – септопластику. Данная операция относительно безопасна для жизни и здоровья пациента, однако она требует соответствующего оборудования и грамотных медицинских специалистов.

Крайне рекомендуется проводить эту операцию в специализированных частных клиниках, так как именно там есть все необходимое оборудование и квалифицированный персонал. Если Вы доверитесь не грамотному специалисту, то в будущем могут развиться различные осложнение и появление значительных уродств на лице.

Кроме того, важно пройти полноценное медицинское обследование перед вмешательством. Если искривление произошло из-за травмы, то рекомендуется выполнять операцию как можно раньше, так как в таком случае вероятность успеха гораздо выше. Если дефект является последствием затяжного инфекционного процесса, то в первую очередь необходимо вылечить первопричину.

Существует и ряд противопоказаний к данной операции. К ним можно отнести болезни крови, сердечно-сосудистой системы, опухолевый рост и многое другое. В ходе предоперационной подготовки Вы пройдете полноценное обследование, которое выявит возможные проблемы. Не пренебрегайте этими процедурами, так как они могут спасти Вам жизнь.