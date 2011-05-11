Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век.

Каким образом выполняется процедура

Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц.

Показания к применению:

- дряблость;

- нависшее веко;

- ассиметричная форма глаз.

- наличие морщин.

В чем преимущества

- нет возрастных ограничений;

- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;

- выполняется процедура под местной анестезией;

- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных;

- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии;

- степень омоложения длится до 5 лет.

Чего достигают

- избавление от сеточки морщин вокруг глаз;

- устранение поверхностной гиперпигментации;

- устранение мешков и отечности под глазами.

К преимуществам относится минимальная травматичность.

Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век. Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век.

Каким образом выполняется процедура

Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц.

Показания к применению:

- дряблость;

- нависшее веко;

- ассиметричная форма глаз.

- наличие морщин.

В чем преимущества

- нет возрастных ограничений;

- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;

- выполняется процедура под местной анестезией;

- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных;

- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии.