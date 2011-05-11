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→ Шлифовка век
Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век. 
Каким образом выполняется процедура
Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц. 
Показания к применению:
- дряблость;
- нависшее веко;
- ассиметричная форма глаз.
- наличие морщин.
В чем преимущества
- нет возрастных ограничений;
- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;
- выполняется процедура под местной анестезией;
- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных; 
- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии;
- степень омоложения длится до 5 лет.
Чего достигают
- избавление от сеточки морщин вокруг глаз;
- устранение поверхностной гиперпигментации;
- устранение мешков и отечности под глазами.
К преимуществам относится минимальная травматичность. 
Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век. 

Каким образом выполняется процедура

Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц. 

Показания к применению:

- дряблость;
- нависшее веко;
- ассиметричная форма глаз.
- наличие морщин.

В чем преимущества

- нет возрастных ограничений;
- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;
- выполняется процедура под местной анестезией;
- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных; 
- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:09

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