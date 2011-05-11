Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век.
Каким образом выполняется процедура
Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц.
Показания к применению:
- дряблость;
- нависшее веко;
- ассиметричная форма глаз.
- наличие морщин.
В чем преимущества
- нет возрастных ограничений;
- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;
- выполняется процедура под местной анестезией;
- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных;
- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии;
- степень омоложения длится до 5 лет.
Чего достигают
- избавление от сеточки морщин вокруг глаз;
- устранение поверхностной гиперпигментации;
- устранение мешков и отечности под глазами.
К преимуществам относится минимальная травматичность.
Лазерная шлифовка век относится к современным методикам омоложения кожи век.
Каким образом выполняется процедура
Под воздействием лазерного луча происходит выпаривание верхних слоев кожи век, но при этом ее структура не нарушается, равно как и микроциркуляция крови в проблемной зоне. Выделяемое лазером тепло позволяет сократить кожу на 10-20%. Под воздействием новейших технологий происходит разрушение участков гиперпигментации и купероза (расширенных сосудов). Благодаря лазерной шлифовке век осуществляется синтез коллагена в коже. Для достижения максимального результата омоложения кожи век нужно пройти комплекс, состоящий из пяти процедур, интервалом в один месяц.
Показания к применению:
- дряблость;
- нависшее веко;
- ассиметричная форма глаз.
- наличие морщин.
В чем преимущества
- нет возрастных ограничений;
- за год улучшается струткура коллагенновых волокон;
- выполняется процедура под местной анестезией;
- обработанный участок кожи не выделяется тоном от необработанных;
- специалистом контролируется уровень глубины дермабразии.