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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что можно взять с собой из косметики в ручную кладь в самолет
Какую косметику нужно взять с собой в самолет, чтобы ее можно было использовать по назначению? Этот и другие вопросы задают девушки, собирающиеся в путешествие на самолете. В ручную кладь многого взять не получится, а привлекательной и очаровательной хочется выглядеть всегда. 
Общий объем жидкости в ручной клади должен быть до 1 литра. Однако, 1 единица косметики не должна превышать 100 мл. Не получится взять с собой 300 или 200 мл шампуня. Упаковать косметические средства необходимо в прозрачную тару - вакуумные пакеты. Данный прием сократит время досмотра в аэропорту и жидкости не разольются. 
Что позволительно перевозить с собой в ручной клади?
- жидкость для снятия лака без содержания ацетона;
- бритву электрического типа;
- до 10 флаконов по 100 мл косметических средств, в том числе кремы, шампуни, бальзамы и лосьоны;
- тушь для ресниц;
- помада;
- мини-версия любимого парфюма;
- лак для ногтей тоже минимального объема.
Нельзя брать с собой в ручную кладь
- металлическую пилочку;
- пинцет;
- дезодоранты и аэрозоли, так как они взрыво- и пожароопасные.
Обязательно нужно взять с собой матирующие салфетки, воду термальную или гидролат. Патчи, ВВ-крем, блеск для губ помогут в любой ситуации оставаться красивой и ухоженной.
Какую косметику нужно взять с собой в самолет, чтобы ее можно было использовать по назначению? Этот и другие вопросы задают девушки, собирающиеся в путешествие на самолете. В ручную кладь многого взять не получится, а привлекательной и очаровательной хочется выглядеть всегда. 
Общий объем жидкости в ручной клади должен быть до 1 литра. Однако, 1 единица косметики не должна превышать 100 мл. Не получится взять с собой 300 или 200 мл шампуня. Упаковать косметические средства необходимо в прозрачную тару - вакуумные пакеты. Данный прием сократит время досмотра в аэропорту и жидкости не разольются. 

Что позволительно перевозить с собой в ручной клади?

- жидкость для снятия лака без содержания ацетона;
- бритву электрического типа;
- до 10 флаконов по 100 мл косметических средств, в том числе кремы, шампуни, бальзамы и лосьоны;
- тушь для ресниц;
- помада;
- мини-версия любимого парфюма;
- лак для ногтей тоже минимального объема.

Нельзя брать с собой в ручную кладь

- металлическую пилочку;
- пинцет;
- дезодоранты и аэрозоли, так как они взрыво- и пожароопасные.
Обязательно нужно взять с собой матирующие салфетки, воду термальную или гидролат. Патчи, ВВ-крем, блеск для губ помогут в любой ситуации оставаться красивой и ухоженной.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:11

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