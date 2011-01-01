→ Что можно взять с собой из косметики в ручную кладь в самолет

Какую косметику нужно взять с собой в самолет, чтобы ее можно было использовать по назначению? Этот и другие вопросы задают девушки, собирающиеся в путешествие на самолете. В ручную кладь многого взять не получится, а привлекательной и очаровательной хочется выглядеть всегда.

Общий объем жидкости в ручной клади должен быть до 1 литра. Однако, 1 единица косметики не должна превышать 100 мл. Не получится взять с собой 300 или 200 мл шампуня. Упаковать косметические средства необходимо в прозрачную тару - вакуумные пакеты. Данный прием сократит время досмотра в аэропорту и жидкости не разольются.

Что позволительно перевозить с собой в ручной клади?

- жидкость для снятия лака без содержания ацетона;

- бритву электрического типа;

- до 10 флаконов по 100 мл косметических средств, в том числе кремы, шампуни, бальзамы и лосьоны;

- тушь для ресниц;

- помада;

- мини-версия любимого парфюма;

- лак для ногтей тоже минимального объема.

Нельзя брать с собой в ручную кладь

- металлическую пилочку;

- пинцет;

- дезодоранты и аэрозоли, так как они взрыво- и пожароопасные.

Обязательно нужно взять с собой матирующие салфетки, воду термальную или гидролат. Патчи, ВВ-крем, блеск для губ помогут в любой ситуации оставаться красивой и ухоженной.

Какую косметику нужно взять с собой в самолет, чтобы ее можно было использовать по назначению? Этот и другие вопросы задают девушки, собирающиеся в путешествие на самолете. В ручную кладь многого взять не получится, а привлекательной и очаровательной хочется выглядеть всегда. Какую косметику нужно взять с собой в самолет, чтобы ее можно было использовать по назначению? Этот и другие вопросы задают девушки, собирающиеся в путешествие на самолете. В ручную кладь многого взять не получится, а привлекательной и очаровательной хочется выглядеть всегда.

Общий объем жидкости в ручной клади должен быть до 1 литра. Однако, 1 единица косметики не должна превышать 100 мл. Не получится взять с собой 300 или 200 мл шампуня. Упаковать косметические средства необходимо в прозрачную тару - вакуумные пакеты. Данный прием сократит время досмотра в аэропорту и жидкости не разольются.

Что позволительно перевозить с собой в ручной клади?

- жидкость для снятия лака без содержания ацетона;

- бритву электрического типа;

- до 10 флаконов по 100 мл косметических средств, в том числе кремы, шампуни, бальзамы и лосьоны;

- тушь для ресниц;

- помада;

- мини-версия любимого парфюма;

- лак для ногтей тоже минимального объема.

Нельзя брать с собой в ручную кладь

- металлическую пилочку;

- пинцет;

- дезодоранты и аэрозоли, так как они взрыво- и пожароопасные.

Обязательно нужно взять с собой матирующие салфетки, воду термальную или гидролат. Патчи, ВВ-крем, блеск для губ помогут в любой ситуации оставаться красивой и ухоженной.