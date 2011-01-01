→ Пациентам до 18 лет пластические операции запретить

Молодым людям до 18 лет принято решение запретить делать пластические операции. Эксперты настаивают на подобном запрете, так как подростки не способны смотреть вдаль, реально оценивать свои природные данные и сильно подвержены влиянию рекламы.

Все чаще отмечается, что клиники, работающие в бьюти-индустрии пользуются психоэмоциональной незрелостью подрастающего поколения и предлагают инъекции даже очень юным особам. А ведь подобные процедуры в основном должны выполняться пациентам с возрастными изменениями. Некоторые так называемые специалисты утверждают, что именно ботокс, введенный в подрастковом возрасте, поможет дольше оставаться молодым, что не является правдой.

Отмечается, что западные клиники играют на сознании подростков, предлагая им не только опасные инъекции ботокса, но также имплантацию щек, увеличение объема губ, размера груди. Под влиянием онлайн-игр, дети с 10 лет уже настаивают на том, чтобы им была проведена пластика.

Эксперты настаивают на том, чтобы разрешить детям и подросткам лишь реконструктивную пластику, которая позволяет устранить последствия травм или дефектов из-за которых дети могут подвергаться высмеиванию со стороны сверстников. Пластическим хирургам разрешено исправить лопоухость у мальчика или девочки или носовую перегородку, но не делать инъекционную пластику в возрасте 17 лет.

Молодым людям до 18 лет принято решение запретить делать пластические операции. Эксперты настаивают на подобном запрете, так как подростки не способны смотреть вдаль, реально оценивать свои природные данные и сильно подвержены влиянию рекламы. Молодым людям до 18 лет принято решение запретить делать пластические операции. Эксперты настаивают на подобном запрете, так как подростки не способны смотреть вдаль, реально оценивать свои природные данные и сильно подвержены влиянию рекламы.

Все чаще отмечается, что клиники, работающие в бьюти-индустрии пользуются психоэмоциональной незрелостью подрастающего поколения и предлагают инъекции даже очень юным особам. А ведь подобные процедуры в основном должны выполняться пациентам с возрастными изменениями. Некоторые так называемые специалисты утверждают, что именно ботокс, введенный в подрастковом возрасте, поможет дольше оставаться молодым, что не является правдой.

Отмечается, что западные клиники играют на сознании подростков, предлагая им не только опасные инъекции ботокса, но также имплантацию щек, увеличение объема губ, размера груди. Под влиянием онлайн-игр, дети с 10 лет уже желают, чтобы им была проведена пластика.

Эксперты настаивают на том, чтобы разрешить детям и подросткам лишь реконструктивную пластику, которая позволяет устранить последствия травм или дефектов из-за которых дети могут подвергаться высмеиванию со стороны сверстников. Пластическим хирургам разрешено исправить лопоухость у мальчика или девочки или носовую перегородку, но не делать инъекционную пластику в возрасте 17 лет.