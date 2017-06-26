→ Какие матрасы лучше всего подходят для сна

Очень много времени человек проводит именно во сне, поэтому место для комфортного сна должно быть обустроено по высшему разряду. Самое главное, что влияет на качество сна - это матрас. С хорошим ортопедическим матрасом отдых получается полноценным. В настоящее время известно множество оротопедических матрасов с разнообразными наполнителями. Для того, чтобы можно было легко определиться с выбором, есть специализированный интернет-магазин "Світ матрасів". Покупатели имеют возможность выбрать матрас в соответствии с описанием, уровнем жесткости, размером спального места кровати:
- полуторный;
- односпальный;
- двуспальный;
- для нестандартных моделей.
Классифицируются матрасы также на виды:
- боннель на пружинах. Внутренний наполнитель представляет собой пружины, соединенные друг с другом. Благодаря подобной конструкции матрас долго не теряет своих потребительских качеств и выдерживает нагрузки даже при малом числе пружин.;
- внутри независимые пружины. Пружины в данном случае не зависят друг от друга - они расположены автономно, так как каждая пружина находится отдельно в тканевом чехле. В данном случае пружин в матрасе больше в три раза, чем в предыдущем варианте. Отличается превосходными ортопедическими свойствами, так как лучше сего повторяет анатомические контуры тела, поддерживая позвоночник в анатомически правильном положении в период сна.;
- беспружинные. Модели, в которых наполнителем служит альтернативный наполнитель - эластичная пена Memory, латекс, бамбук, спонфлекс, полиуретан. - вакуумные матрасы тоже относятся к беспружинным. Наполнитель позволяет скручивать матрас и хранить в вакуумной упаковке;
- матрасы-топперы. Это тонкие матрасы - не выше 8 см. Их используют как правило, поверх основного матраса, который слишком жесткий или на диване, котором есть мешающие полноценно отдыхать неровности.
Купить матрас на независимых пружинах - это идеальный вариант для многих, особенно для тех, кто желает спокойно спать рядом с постоянно поворачивающимся во сне партнером. Он позволяет телу возлежать максимально комфортно. В качественном матрасе чем больше независимых пружин, тем большим ортопедическим эффектом он будет обладать.