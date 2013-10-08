→ Какие заболевания лечит невролог?

Заметив негативные проявления в функционировании спинного и головного мозга, необходима консультация невролога. Именно благодаря этому специалисту необходимо доверить лечение расстройств сна, шума в ушах, снижения слуха, памяти, обоняния - более подробно можно узнать на странице https://oberig.ua/categories/nevrologiya/.
Какие вопросы решает невролог во время приема?
1. Рассматривается жалоба пациента с поражениями нервной системы.
2. Проводятся обследования, выявляющие степень поражения нервной системы.
3. Назначение дополнительных исследований, которые помогают установить точный диагноз.
4. Выполняет контроль эффективности лечения с последующей его коррекцией, лечением осложнений.
5. Осуществляется реабилитация пациентов, которые уже перенесли неврологические заболевания.
6. Консультирование пациентов, предрасположенных к расстройствам неврологического характера.
Нередко для постановки более точного диагноза невролог назначает своему пациенту пройти консультацию у следующих врачей:
- кардиолога;
- офтальмолога;
- психиатра;
- терапевта.
При болевых синдромах следующей этиологии следует обязательно записаться на прием к неврологу
- боли в спине и позвоночнике;
- остеохондроз;
- межреберная невралгия;
- воспаление лицевого нерва или тройничного нерва;
- невриты;
- болевые ощущения частые или редкие в конечностях.
Нарушения координации движения, наличие тремора - это повод обратиться к врачу-неврологу, который назначит курс лечения, чтобы устранить проблему.
К невропатологу следует обратиться в случаях
- наличие спинномозговой грыжи;
- ущемление спинномозгового нерва;
- радикулит;
- головные боли;
- боли в спине;
- боли в конечностях;
- нарушения слуха или зрения;
- нарушения двигательной активности;
- спондилез.
Для лечения неврологических заболеваний применяются следующие методы:
- обезболивающие;
- препараты, улучшающие обмен веществ в межпозвоночных дисках;
- мануальная терапия;
- массаж спины;
- физиотерапия;
- лечебная физкультура.
Нередки обращения современников к неврологу также в случаях
- колебаний АД;
- болевых ощущений в грудной клетке слева;
- хроническая усталость;
- казалось бы беспричинные головокружения;
- ощущения беспокойства и наличия чувства страха.