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→ Инструменты, используемые мастерами в салонах
Ухаживать за ногтями - это значит знать все тонкости здоровья рук и ног. Уход отличается филигранностью и аккуратностью. Для осуществления должного ухода необходим определенный уровень мастерства. Если вы хотите купить все для маникюра и педикюра, то следует обратить внимание на надежные бренды, которые при выпуске продукции пользуются качественным металлом, есть ручная заточка и сведение отвечающее высшей степени. С подобным инструментарием создавать идеальный маникюр является ни с чем несравнимым удовольствием. Маникюрный бренд Staleks обладает в своем широком ассортименте всевозможными ножницами, лопатками, кусачками, кюретками, пилками и прочим. 
Эти инструменты подходят прежде всего для использования в специализированных салонах профессиональными мастерами маникюра и педикюра, удовлетворяя требования самых взыскательных потребителей. При этом есть возможность приобрести инструменты отдельно или в наборе.
Что используется для педикюра в салоне
Для гладкости пяточек и ухоженности ногтей на ногах, нужно обеспечить им регулярный уход. Основной вариант педикюра - обрезной, но часто в салонах предлагают аппаратный педикюр. Независимо от направления работы мастера, ему требуется высококлассный инструмент. Уважающие себя салоны применяют наборы из медицинской стали. Она отличается высокой прочностью, выдерживает множество термических обработок и рассчитана на большое количество процедур ухода. 
В своей профессиональной деятельности мастер педикюра использует следующее:
- треногу для удобства выполнения манипуляций со стопой и ногтями;
- маникюрные ножницы, кусачки, щипцы;
- пилочки для шлифовки;
- пилочки для педикюра (разная зернистость);
- пушер, ухаживающий за кутикулой;
- электроподсветка;
- ванночка для распаривания ног;
- стерилизатор для инструментов;
- кюретка, помогающая в работе с вросшими ногтями;
- очки, защищающие глаза мастера;
- пемзы и терки;
- электрофрейзер и насадки к нему.
Это далеко не полный перечень тех инструментов, которые необходимы для оборудования салонов красоты. Любой профессиональный мастер оборудует рабочее место необходимым набором инструментов, так как успех его деятельности напрямую зависит от наличия многих из них.  
Ухаживать за ногтями - это значит знать все тонкости здоровья рук и ног. Уход отличается филигранностью и аккуратностью. Для осуществления должного ухода необходим определенный уровень мастерства. Если вы хотите купить все для маникюра и педикюра, то следует обратить внимание на надежные бренды, которые при выпуске продукции пользуются качественным металлом, есть ручная заточка и сведение отвечающее высшей степени. С подобным инструментарием создавать идеальный маникюр является ни с чем несравнимым удовольствием. Маникюрный бренд Staleks обладает в своем широком ассортименте всевозможными ножницами, лопатками, кусачками, кюретками, пилками и прочим. 
Эти инструменты подходят прежде всего для использования в специализированных салонах профессиональными мастерами маникюра и педикюра, удовлетворяя требования самых взыскательных потребителей. При этом есть возможность приобрести инструменты отдельно или в наборе.

Что используется для педикюра в салоне

Для гладкости пяточек и ухоженности ногтей на ногах, нужно обеспечить им регулярный уход. Основной вариант педикюра - обрезной, но часто в салонах предлагают аппаратный педикюр. Независимо от направления работы мастера, ему требуется высококлассный инструмент. Уважающие себя салоны применяют наборы из медицинской стали. Она отличается высокой прочностью, выдерживает множество термических обработок и рассчитана на большое количество процедур ухода. 

В своей профессиональной деятельности мастер педикюра использует следующее:

- треногу для удобства выполнения манипуляций со стопой и ногтями;
- маникюрные ножницы, кусачки, щипцы;
- пилочки для шлифовки;
- пилочки для педикюра (разная зернистость);
- пушер, ухаживающий за кутикулой;
- электроподсветка;
- ванночка для распаривания ног;
- стерилизатор для инструментов;
- кюретка, помогающая в работе с вросшими ногтями;
- очки, защищающие глаза мастера;
- пемзы и терки;
- электрофрейзер и насадки к нему.
Это далеко не полный перечень тех инструментов, которые необходимы для оборудования салонов красоты. Любой профессиональный мастер оборудует рабочее место необходимым набором инструментов, так как успех его деятельности напрямую зависит от наличия многих из них.  
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:48

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