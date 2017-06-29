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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Интимная пластика: тренд или необходимость?
Около 20% женщин обращается к пластическим хирургам для того, чтобы им была проведена коррекция половых органов. За последнее время число пластических операций в интимной зоне увеличилось в несколько раз. Почему данный вопрос стал столь интересен?
Не только женщины, но и мужчины желают улучшить свою внешность, стать более привлекательными для противоположного пола. В основном, обращаются женщины, с просьбой уменьшить влагалище. Растяжение, как правило, происходит из-за многочисленных родов, связанных с этим разрывов. Диаметр влагалища при этом увеличивается в несколько раз, и при интимной близости не приносит уже никакой радости половым партнерам. При чрезмерно увеличенной вагине, в нее легко проникают болезнетворные бактерии. К тому же может возникнуть патология - выпадение матки.
В некоторых случаях, обращаются для того, чтобы восстановить девственность. Причины разные, от изнасилования до замужества. Иногда обращаются и за хирургической дефлорацией. Выполняется в том случае, если девственная плева очень плотна.
Наиболее популярной пластической операцией интимной зоны является уменьшение малых половых губ. Подобные дефекты могут быть врожденными, а могут появиться после рождения ребенка. Прикрывающие вагину малые половые губы служат отличной защитой от попадания внутрь мочеполовой системы инфекций.
Для того, чтобы улучшить интимную жизнь пациентов и сохранить их здоровье, современная медицина обладает арсеналом средств и приемов, которыми предлагает воспользоваться каждому делающему.
Около 20% женщин обращается к пластическим хирургам для того, чтобы им была проведена коррекция половых органов. За последнее время число пластических операций в интимной зоне увеличилось в несколько раз. Почему данный вопрос стал столь интересен?
Не только женщины, но и мужчины желают улучшить свою внешность, стать более привлекательными для противоположного пола. В основном, обращаются женщины, с просьбой уменьшить влагалище. Растяжение, как правило, происходит из-за многочисленных родов, связанных с этим разрывов. Диаметр влагалища при этом увеличивается в несколько раз, и при интимной близости не приносит уже никакой радости половым партнерам. При чрезмерно увеличенной вагине, в нее легко проникают болезнетворные бактерии. К тому же может возникнуть патология - выпадение матки.
В некоторых случаях, обращаются для того, чтобы восстановить девственность. Причины разные, от изнасилования до замужества. Иногда обращаются и за хирургической дефлорацией. Выполняется в том случае, если девственная плева очень плотна.
Наиболее популярной пластической операцией интимной зоны является уменьшение малых половых губ. Подобные дефекты могут быть врожденными, а могут появиться после рождения ребенка. Прикрывающие вагину малые половые губы служат отличной защитой от попадания внутрь мочеполовой системы инфекций.
Для того, чтобы улучшить интимную жизнь пациентов и сохранить их здоровье, современная медицина обладает арсеналом средств и приемов, которыми предлагает воспользоваться каждому делающему.
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Автор: Мирра Любивая, 29 июня 2017

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