→ Интимная пластика: тренд или необходимость?

Около 20% женщин обращается к пластическим хирургам для того, чтобы им была проведена коррекция половых органов. За последнее время число пластических операций в интимной зоне увеличилось в несколько раз. Почему данный вопрос стал столь интересен?

Не только женщины, но и мужчины желают улучшить свою внешность, стать более привлекательными для противоположного пола. В основном, обращаются женщины, с просьбой уменьшить влагалище. Растяжение, как правило, происходит из-за многочисленных родов, связанных с этим разрывов. Диаметр влагалища при этом увеличивается в несколько раз, и при интимной близости не приносит уже никакой радости половым партнерам. При чрезмерно увеличенной вагине, в нее легко проникают болезнетворные бактерии. К тому же может возникнуть патология - выпадение матки.

В некоторых случаях, обращаются для того, чтобы восстановить девственность. Причины разные, от изнасилования до замужества. Иногда обращаются и за хирургической дефлорацией. Выполняется в том случае, если девственная плева очень плотна.

Наиболее популярной пластической операцией интимной зоны является уменьшение малых половых губ. Подобные дефекты могут быть врожденными, а могут появиться после рождения ребенка. Прикрывающие вагину малые половые губы служат отличной защитой от попадания внутрь мочеполовой системы инфекций.

Для того, чтобы улучшить интимную жизнь пациентов и сохранить их здоровье, современная медицина обладает арсеналом средств и приемов, которыми предлагает воспользоваться каждому делающему.

Около 20% женщин обращается к пластическим хирургам для того, чтобы им была проведена коррекция половых органов. За последнее время число пластических операций в интимной зоне увеличилось в несколько раз. Почему данный вопрос стал столь интересен? Около 20% женщин обращается к пластическим хирургам для того, чтобы им была проведена коррекция половых органов. За последнее время число пластических операций в интимной зоне увеличилось в несколько раз. Почему данный вопрос стал столь интересен?

Не только женщины, но и мужчины желают улучшить свою внешность, стать более привлекательными для противоположного пола. В основном, обращаются женщины, с просьбой уменьшить влагалище. Растяжение, как правило, происходит из-за многочисленных родов, связанных с этим разрывов. Диаметр влагалища при этом увеличивается в несколько раз, и при интимной близости не приносит уже никакой радости половым партнерам. При чрезмерно увеличенной вагине, в нее легко проникают болезнетворные бактерии. К тому же может возникнуть патология - выпадение матки.

В некоторых случаях, обращаются для того, чтобы восстановить девственность. Причины разные, от изнасилования до замужества. Иногда обращаются и за хирургической дефлорацией. Выполняется в том случае, если девственная плева очень плотна.

Наиболее популярной пластической операцией интимной зоны является уменьшение малых половых губ. Подобные дефекты могут быть врожденными, а могут появиться после рождения ребенка. Прикрывающие вагину малые половые губы служат отличной защитой от попадания внутрь мочеполовой системы инфекций.

Для того, чтобы улучшить интимную жизнь пациентов и сохранить их здоровье, современная медицина обладает арсеналом средств и приемов, которыми предлагает воспользоваться каждому делающему.