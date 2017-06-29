→ Методы лечения комедонов

Комедоны - это проблема номер один для многих женщин и девушек переходного возраста. Возникают они из-за закупорки сальных протоков, появляютя вследствие повышенной выработки кожного сала. Чаще других комедоны появляются у обладательниц жирной кожи лица. Но не только переизбыток кожного сала является причной появления комедонов.

Распространенные причны появления черных точек

- неправильно подобранная декоративная косметика;

- недостаточное отшелушивание кожи;

- недостаток полезных веществ для кожи в раицоне питания;

- наличие гормонального дисбаланса в организме;

- испытывание стресса.

Профилактика и лечение комедонов

Чтобы избавиться от комедонов на лице, нужно очистить поры.

В домашних условиях очищают поры распариванием и выдавливанием закупорок.

Обращаются в салон красоты, где предлагается очистка кожи от комедонов:

- ультразвуковой скребок;

- атравматичный очищающий состав;

- вакуумный метод;

- отшелушивающие пилинги;

- при запущенных случаях применяется лазерная шлифовка или инъекционнные процедуры.

Комедоны - это проблема номер один для многих девушек переходного возраста и уже взрослых женщин. Возникают они из-за закупорки сальных протоков, появляютя вследствие повышенной выработки кожного сала. Чаще других комедоны появляются у обладательниц жирной кожи лица. Но не только переизбыток кожного сала является причной образования комедонов. Комедоны - это проблема номер один для многих девушек переходного возраста и уже взрослых женщин. Возникают они из-за закупорки сальных протоков, появляютя вследствие повышенной выработки кожного сала. Чаще других комедоны появляются у обладательниц жирной кожи лица. Но не только переизбыток кожного сала является причной образования комедонов.

Распространенные причины появления черных точек

- неправильно подобранная декоративная косметика;

- недостаточное отшелушивание кожи;

- недостаток полезных веществ для кожи в рационе питания;

- наличие гормонального дисбаланса в организме;

- испытывание стресса.

Профилактика и лечение комедонов

Чтобы избавиться от комедонов на лице, нужно очистить поры.

В домашних условиях очищают поры распариванием и выдавливанием закупорок.

Обращаются в салон красоты, где предлагается очистка кожи от комедонов:

- ультразвуковой скребок;

- атравматичный очищающий состав;

- вакуумный метод;

- отшелушивающие пилинги;

- при запущенных случаях применяется лазерная шлифовка или инъекционнные процедуры.