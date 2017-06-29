→ Методы лечения комедонов

Комедоны - это проблема номер один для многих девушек переходного возраста и уже взрослых женщин. Возникают они из-за закупорки сальных протоков, появляютя вследствие повышенной выработки кожного сала. Чаще других комедоны появляются у обладательниц жирной кожи лица. Но не только переизбыток кожного сала является причной образования комедонов.
Распространенные причины появления черных точек
- неправильно подобранная декоративная косметика;
- недостаточное отшелушивание кожи;
- недостаток полезных веществ для кожи в рационе питания;
- наличие гормонального дисбаланса в организме;
- испытывание стресса.
Профилактика и лечение комедонов
Чтобы избавиться от комедонов на лице, нужно очистить поры.
В домашних условиях очищают поры распариванием и выдавливанием закупорок.
Обращаются в салон красоты, где предлагается очистка кожи от комедонов:
- ультразвуковой скребок;
- атравматичный очищающий состав;
- вакуумный метод;
- отшелушивающие пилинги;
- при запущенных случаях применяется лазерная шлифовка или инъекционнные процедуры.