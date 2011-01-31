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→ Насколько необходимо омоложение нитями
Нужно ли доверять омолаживающим нитям? Есть ли побочные эффекты? В каком возрасте пора задуматься о нитях? Эти и многие другие вопросы задают женщины себе и специалистам, решая, какой способ омоложения выбрать.
Как известно, за счет земного притяжения кожа с возрастом отвисает и приобретает непривлекательные контуры. Это происходит вследствие ее растяжения. Логично предположить, что при прошивке кожи она вернется к своему прежнему состоянию.

Какие нити для омоложения предлагаются хирургами

Нити бывают:
- косметические;
- хирургические.
Используя те или иные нити можно решить определенные задачи, поставленные перед пластическими хирургами и косметологами.
1. Косметические мезонити 3D. Это средство, которые способствуют улучшению цвета лица, делают кожу упругой. При рассасывании нитей внутри кожи клетки начинают самостоятельно работать над созданием собственного каркаса. В некоторых случаях именно 3Д-мезонити применяют для улучшения рельефа тела, укрепления в области живота, в борьбе с целлюлитом.
2. Нити-импланты. Нити для пластической хирургии позволяют так прошить ткань лица, что создается заметный омолаживающий эффект. Эти нити изготовлены из силикона и выполняют функции мышц, что позволяет зафиксировать ткани и создать очертания молодого лица. Эти позволяют пластическим хирургам моделировать лицо, подтягивая ткани в тех местах, где это необходимо: устраняют брыли, носогубные складки, поправляют овал лица, поднимают линию бровей, уголки рта.
Работать с нитями лучше всего в индивидуальном порядке, когда профессиональный хирург или косметолог видит, насколько именно этот метод поможет его пациентке улучшить эстетику лица.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 09:36

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