→ Насколько необходимо омоложение нитями

Какие нити для омоложения предлагаются хирургами

Нужно ли доверять омолаживающим нитям? Есть ли побочные эффекты? В каком возрасте пора задуматься о нитях? Эти и многие другие вопросы задают женщины себе и специалистам, решая, какой способ омоложения выбрать.Как известно, за счет земного притяжения кожа с возрастом отвисает и приобретает непривлекательные контуры. Это происходит вследствие ее растяжения. Логично предположить, что при прошивке кожи она вернется к своему прежнему состоянию.Нити бывают:- косметические;- хирургические.Используя те или иные нити можно решить определенные задачи, поставленные перед пластическими хирургами и косметологами.1. Косметические мезонити 3D. Это средство, которые способствуют улучшению цвета лица, делают кожу упругой. При рассасывании нитей внутри кожи клетки начинают самостоятельно работать над созданием собственного каркаса. В некоторых случаях именно 3Д-мезонити применяют для улучшения рельефа тела, укрепления в области живота, в борьбе с целлюлитом.2. Нити-импланты. Нити для пластической хирургии позволяют так прошить ткань лица, что создается заметный омолаживающий эффект. Эти нити изготовлены из силикона и выполняют функции мышц, что позволяет зафиксировать ткани и создать очертания молодого лица. Эти позволяют пластическим хирургам моделировать лицо, подтягивая ткани в тех местах, где это необходимо: устраняют брыли, носогубные складки, поправляют овал лица, поднимают линию бровей, уголки рта.Работать с нитями лучше всего в индивидуальном порядке, когда профессиональный хирург или косметолог видит, насколько именно этот метод поможет его пациентке улучшить эстетику лица.