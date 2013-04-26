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→ Кантопластика
Тысячелетия мужчин манит плен загадочных и очаровательных женских глаз. Во взгляде очарование, нежность, за которые отчаянные головы готовы свернуть горы на своем пути. Но не все женщины от природы обладают красивым разрезом глаз, обрамленным густыми ресницами. Именно поэтому в свое время были придуманы подводки, туши. Но с возрастом даже декоративная косметика не помогает справиться с нависающим веком, отяжелевшей и опустившейся кожей век, оставляя отпечатки грусти и усталости.
Кантопластика представляет собой эстетическую процедуру, в ходе которой осуществляется хирургическое вмешательство, помогающее видоизменять форму, разрез и размер глаз. Чаще всего при кантопластике поднимается внешний уголок глаз по отношению к внутреннему. Сочетаясь с блефаропластикой можно добиться не только косметического, но и омолаживающего эффекта. С подтяжкой контура лица пластический хирург может выполнить и кантопластику, устраняя возрастные изменения и возвращая пациентке красивый взгляд.
Кантопластика - это современная процедура, которую выполняют под местной анестезией. Возможности кантопластики заключаются в том, что процедура помогает избавиться от грустного взгляда, который получается из-за опущения век. Подходит пациентам любого возраста, позволяя скорректировать именно разрез глаз.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:38

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