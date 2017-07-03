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→ Липофилинг ягодиц

Липофилинг является тем современным методом, который поможет увеличить объем или скорректировать форму ягодиц, дополнительно улучшит результат глютеопластики, устранит врожденные или приобретенные эстетические несовершенства.
Липофилинг служит уникальной манипуляцией, которая позволяет с учетом всех тонкостей и нюансов изгибов тела пациента, грамотно перераспределить объемы. При этом достигается красивый и натуральный результат без использования эндопротезов или искусственных кожных наполнителей. Благодаря применению липофилинга ягодицам придается более эстетичная форма.
Какие манипуляции выполняются при липофилинге
1. Осуществляют забор жировых клеток для последующей пересадки.
2. Липидные клетки очищаются от лимфы, плазмы, клеток, отслуживших свое.
3. Выполняется трансплантация липидных клеток в ягодицы с помощью игл-канюль. Специалист следит за тем, чтобы липидный слой распределился равномерно.
Что служит показанием к проведению липофилинга
- плоскость ягодичной зоны;
- птоз ягодиц;
- выраженная асимметрия;
- рубцы на ягодицах.

 

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Автор: Мирра Любивая, 3 июля 2017

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