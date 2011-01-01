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→ Популярные процедуры против темных кругов под глазами

Как известно, синяки под глазами негативно отражаются на внешности, придают усталый вид. Каковы причины их появления и от чего зависит лечение?
Черные круги под глазами являются следствием следующих факторов:
- вредные привычки;
- неправильно подобранный рацион питания;
- стрессы;
- долгое пребывание за компьютером;
- стрессы;
- конъюнктивит;
- заболевания мочеполовой системы.
Появляющиеся вследствие наличия заболеваний синяки невозможно устранить лишь косметикой. Для этого потребуется обследование и лечение изнутри организма.
Проявляющиеся темные круги под глазами вследствие стресса, недосыпания и других причин, можно устранить в косметическом кабинете у опытного косметолога. Для этого предусмотрены следующие процедуры:
- альгинатные маски и маски с использованием морских водорослей и кофеина;
- мезотерапия;
- пилинг;
- лимфодренаж;
- массаж;
- биоревитализация.
Каждая из процедур может выполняться в зависимости от тех причин, которые привели к темным кругам. Так, для выполнения пилинга используется мелкодисперсный состав, который не травмирует кожу. Также может быть применен химический пилинг на основе фруктовых экстрактов.
Для того, чтобы салонные процедуры не были напрасными, придется поменять свой привычный образ жизни:
- налаживание режима сна, питания;
- достаточное употребление воды;
- получить консультацию у косметолога относительно применения косметических средств от кругов под глазами: кремов, эмульсий, масок;
- использование качественной декоративной косметики.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:45

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