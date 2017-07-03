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→ Уход за кожей лица до спортивных тренировок и после

Те, кто регулярно занимается спортивными тренировками, знает насколько важно следить не только за состоянием тела, но и ухаживать за кожей лица. После выполнения физических тренировок пот, скопившийся на коже, может вызвать раздражения, закупорку пор, вызывающую воспаления. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не сталкиваться с проблемами кожи?
Не стоит наносить тональный крем, даже если очень хочется выглядеть на тренировке на все 100%! Во время занятий поры раскрываются, поэтому они становятся легкой добычей для вредных микроорганизмов. Из-за этого на коже появляются прыщи, высыпания.Поэтому перед тренировкой стоит обязательно избавиться от макияжа. Для этой цели понадобятся очищающие влажные салфетки.
Перед тем, как начать заниматься на тренажерах, следует протереть его. Для этого возьмите специальные антибактериальные салфетки.
Во время и после тренировки нельзя руками убирать пот с лица и тела. Это позволит избежать занесения инфекции и болезнетворных бактерий. Носите с собой чистое полотенце и мойте руки после интенсивных нагрузок. После тренировки нужно проскрабировать кожу лица и тела, чтобы избавить от ороговевших клеток.
Увлажнение кожи необходимо сделать сразу, как только вышли из душа. В это время она как раз очень восприимчива к гравитации. Следует выбирать кремы и другие средства с бодрящим эффектом.

 

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Автор: Мирра Любивая, 3 июля 2017

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