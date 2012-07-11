→ Гастропластика помогает добиться снижения веса до 50%

Американскими пластическими хирургами разработана новая методика, в результате которой пациент избавляется от лишнего веса, без использования хирургического вмешательства. Таким образом можно добиться снижения веса до 54%.Если нет никакого желания попасть под скальпель хирурга, а избавиться от лишнего веса хочется, была разработана гастропластика с применением эндоскопического рукава. Это не хирургическая операция и не оставляет на теле пациента ни единого разреза. Создали такую методику в Америке, где наблюдается самый высокий уровень ожирения среди населения. Зафиксировано множество обращений в клиники красоты, в которых проводят операции по удалению лишних килограммов. К эффективным методикам избавления от лишнего веса относятся гастрошунтирование и гастрорукав. К практически неинвазивным относится гастропластика. Она проводится в течение 40 минут, а в результате объемы жировой ткани сокращаются практически вдвое. Такой способ сокращает возникновение диабета.В ходе процедуры хирург сокращает размер желудка пациента путем создания специального рукава. В итоге человек будет ощущать себя сытым даже при употреблении небольшого количества еды. Это приведет к желаемым результатам в процессе похудения.