→ Как и чем можно закрепить макияж?

Несмотря на то, что за окном ужасно жарко и душно, девушкам хочется выглядеть привлекательно. Для того, чтобы макияж не поплыл, нужно пользоваться специальными спреями, так называемыми "фиксаторами".

Если есть возможность и желание, фиксатор макияжа можно сделать своими руками. Это не сложно и быстро. Пользоваться полученным средством можно будет 2-3 недели.

Фиксатор для стойкого макияжа изготавливают из:

- розовая вода, раствор алоэ вера или отфильтрованная вода;

- глицерин;

- распылитель.

Глицерин берется в зависимости от типа кожи. Для сухого типа нужно взять 4-5 капель, а для комбинированной или жирной достаточно 2 капли. Именно глицерин позволит лицу оставаться сияющим на протяжении рабочего дня, а макияж оставит в первозданном виде.

Как приготовить чудо-средство

1. Добавить в бутылочку немного розовой воды.

2. Капаем глицерин.

3. Взбалтываем.

4. Заполняем оставшееся место в бутылочке розовой водой.

Готовый спрей наносят на тональную основу, что позволит продержаться макияжу довольно длительное время. Закрепитель собственного приготовления необходимо хранить в холоде.

Фиксаторы от известных брендов

- 'Fix Make-Up от Clarins

- Mist&Fix от Make Up for Ever

- FIT+ от M.A.C