→ Как и чем можно закрепить макияж?

Несмотря на то, что за окном ужасно жарко и душно, девушкам хочется выглядеть привлекательно. Для того, чтобы макияж не поплыл, нужно пользоваться специальными спреями, так называемыми "фиксаторами".
Если есть возможность и желание, фиксатор макияжа можно сделать своими руками. Это не сложно и быстро. Пользоваться полученным средством можно будет 2-3 недели.
Фиксатор для стойкого макияжа изготавливают из:
- розовая вода, раствор алоэ вера или отфильтрованная вода;
- глицерин;
- распылитель.
Глицерин берется в зависимости от типа кожи. Для сухого типа нужно взять 4-5 капель, а для комбинированной или жирной достаточно 2 капли. Именно глицерин позволит лицу оставаться сияющим на протяжении рабочего дня, а макияж оставит в первозданном виде.
Как приготовить чудо-средство
1. Добавить в бутылочку немного розовой воды.
2. Капаем глицерин.
3. Взбалтываем.
4. Заполняем оставшееся место в бутылочке розовой водой.
Готовый спрей наносят на тональную основу, что позволит продержаться макияжу довольно длительное время. Закрепитель собственного приготовления необходимо хранить в холоде.
Фиксаторы от известных брендов
- 'Fix Make-Up от Clarins
- Mist&Fix от Make Up for Ever
- FIT+ от M.A.C