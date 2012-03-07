→ Мезотерапия для красоты и здорового блеска волос

Довольно часто для того, чтобы получить в распоряжение густую и красивую шевелюру многие женщины готовы на все. Они используют шампуни, бальзамы, маски, народные средства, и другие продукты бьюти-индустрии. Однако, если есть серьезная проблема в вопросах здоровья волос, то решить ее можно только благодаря соответствующей процедуре - мезотерапии.Итак, наблюдается картина, когда кончики волос посечены, сами волосы становятся ломкими, цвет потускнел. От всего этого избавит такая серьезная процедура как мезотерапия. Питательные вещества и витамины способны в этом случае глубоко проникнуть вглубь кожи головы, попасть в фолликулы, активизировать луковицы, а значит и рост волос.Даже те женщины, которые страшно боятся уколов, могут не переживать. Процедура выполняется мастером с помощью медицинского пистолета с одноразовыми иглами, на саму кожу наносят антисептик. Мезотерапия длится около 40-50 минут.Какие проблемы устранит мезотерапия- ломкость;- сухость;- потеря блеска.Волосы после курса мезотерапии становятся толще, послушнее. Данная методика легко восстановит здоровье локонов в целом.