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→ Мезотерапия для красоты и здорового блеска волос
Довольно часто для того, чтобы получить в распоряжение густую и красивую шевелюру многие женщины готовы на все. Они используют шампуни, бальзамы, маски, народные средства, и другие продукты бьюти-индустрии. Однако, если есть серьезная проблема в вопросах здоровья волос, то решить ее можно только благодаря соответствующей процедуре - мезотерапии.
Итак, наблюдается картина, когда кончики волос посечены, сами волосы становятся ломкими, цвет потускнел. От всего этого избавит такая серьезная процедура как мезотерапия. Питательные вещества и витамины способны в этом случае глубоко проникнуть вглубь кожи головы, попасть в фолликулы, активизировать луковицы, а значит и рост волос.
Даже те женщины, которые страшно боятся уколов, могут не переживать. Процедура выполняется мастером с помощью медицинского пистолета с одноразовыми иглами, на саму кожу наносят антисептик. Мезотерапия длится около 40-50 минут.
Какие проблемы устранит мезотерапия
- ломкость;
- сухость;
- потеря блеска.
Волосы после курса мезотерапии становятся толще, послушнее. Данная методика легко восстановит здоровье локонов в целом.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:01

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