→ Безопасное количество отделяемой жировой ткани после липосакции

Идя на липосакцию, основным желанием является избавление от жировых отложений в теле. Несмотря на то, что хочется сразу же стать стройной и красивой, необходимо еще и задуматься над тем, насколько безопасным для здоровья окажется данный метод похудения. На сегодняшний день исследователи смогли выяснить, что объем жира напрямую зависит от индекса массы тела пациента (ИМТ). До сих пор специалисты занимаются полемикой относительно того, сколько можно откачивать жир, чтобы не навредить здоровью пациента.

Например, при заборе жировой ткани в объеме 5 л возможны осложнения в 3,7% случаев. А при заборе 2 л этот показатель снижается до 1,5%. Однако, для достижения нужного визуального эффекта, данного количества оказывается недостаточно.

А вот с ИМТ ситуация изменилась. Стало понятно, что чем более тяжел пациент, тем больше жира у него можно забрать во время проведения липосакции. Имеющие высокий индекс массы тела и пережившие большой забор жира, показали низкую частоту осложнений.

При обращении к специалистам для осуществления липосакции, будет рассчитываться конкретный объем жировой ткани, который можно будет выкачать, не рискуя здоровьем обратившегося.