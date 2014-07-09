→ Магниторезонансная томография с контрастированием

Магниторезонансная томография на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в сфере диагностики, являясь одним из самых точных методов выявления различных заболеваний на ранней стадии развития. МРТ позволяет исследовать различные участки человеческого тела. Высокая точность этого инновационного метода помогает подтвердить либо опровергнуть предварительный диагноз. В некоторых случаях этот вид диагностики является единственно возможным для уточнения диагноза без хирургического вмешательства.

В зависимости от предварительно поставленного диагноза врачи в ряде случаев рекомендуют пройти МРТ с контрастом. Контрастное вещество позволяет повысить точность снимков для более детальной «картины» исследуемого заболевания. Зачастую контрастное вещество вводят при обследовании на предмет опухолей. Довольно часто контрастирование применяют при исследовании головного мозга, сосудов, гипофиза, а также в гинекологии: при проведении МРТ органов малого таза, молочных желез.

При онкологических заболеваниях очень важно знать точные размеры опухоли ее локализацию, степень развития, структуру и влияние на соседние органы. В качестве контрастного вещества чаще всего используют препараты на основе гадолиния. Этот элемент менее токсичен, по сравнению с аналогами, не вызывает аллергических реакций. Проходя по сосудам и накапливаясь в мягких тканях, контрастное вещество усиливает магнитный сигнал при проведении томографии, тем самым повышает точность получаемых снимков. Это позволяет с точностью до миллиметра определить месторасположения новообразований и различные паталогические процессы в исследуемом органе. Основными показаниями для использования контраста при проведении МРТ в Киеве обычно являются наличие опухоли, рака либо оперативные вмешательства, подозрения на рак, воспалительные или инфекционные процессы, оценка кровеносных сосудов, а также дополнительное исследование «находки», обнаруженной при проведении МРТ без контрастирования.

Медицинский центр «Доктор Спин», который находится на правом берегу Днепра в Киеве, предлагает пройти обследование на высокочувствительном новейшем оборудовании и получить точный диагноз быстро, недорого. Здесь используют исключительно современное и сертифицированное оборудование, чтобы пациент получил максимально качественные снимки для проведения точной диагностики.