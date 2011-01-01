→ Почему коллаген на пике популярности бьюти-трендов

Еще не так давно пальму первенства завоевывала гиалуроновая кислота, однако, в последние год-два все чаще слышны разговоры о коллагене. И несмотря на то, что залог здоровья и сияния кожи является ее отличная увлажненность, все ученые утверждают, что это не единственное условие. Гиалуроновая кислота в структуре кожи удерживается благодаря эластиновым и коллагеновым волокнам и сам коллаген поглощает в 30 раз больше влаги, чем его собственная масса. Именно по этой причине крайне важно соблюдение комплексного подхода.

Насколько эффективны биологические добавки?

По этому поводу мнения разделяются. Если судить объективно, то организмом коллаген плохо усваивается, если он поступает с пищей. Это происходит из-за молекул коллагена. Чаще всего ингредиентами выступают суставные и тканевые компоненты животных, птиц или рыб. Но они не могут заменить собой живой коллаген и конечно же, такой продукт не способен встроиться в сеть коллагеновых волокон нашей кожи. С другой стороны, есть биодобавки, которые способны стимулировать выработку коллагена. Будем надеяться, что в скором времени появятся биодобавки, способные доставлять необходимый белок молодости клеткам кожи, ведь будущее красоты пророчат именно за диетическими добавками.