Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Ламинирование или наращивание?
Благодаря длинным и пушистым ресницам взгляд становится более выразительным и чувственным. Именно поэтому нет ничего крамольного в том, что девушки мечтают о таких. Многие готовы потратить целое состояние на подходящую тушь, а кто-то идет дальше и делает наращивание ресниц. Но есть и те, кто отдает предпочтение новой процедуре - ламинирование.
Как наращивание, так и ламинирование - это те процедуры, предлагаемые в салоне красоты, которые направлены на создание обворожительного взгляда без использования макияжа.
Ламинирование относится в первую очередь к оздоровительным и лечебным методикам, приятным бонусом которой станут длинные, с красивым изгибом ресницы. Таким образом, они выглядят аккуратно, естественно. После процедуры не нужно дополнительно ухаживать. Спустя сутки после проведения процедуры можно наносить косметику, купаться, загорать.
Наращивание проводится для тех, кто желает на месяц и более избавиться от ежедневного ритуала нанесения макияжа. Тушью в этом случае пользоваться нет надобности. Наращивание - это приклеивание искусственных ресниц к натуральным, давая простор для создания нового образа. Теперь ресницы преобразовываются, становясь густыми, красивой формы, длинными и того цвета, который больше всего идет к натуральному цвету глаз и оттенку кожи. Недостаток наращивания в том, что после этой процедуры натуральным ресничкам потребуется курс восстановления.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 22:50

Новости медицины по теме:

  • Ламинирование ресниц - функциональная процедура
  • Что нужно знать о наращивании ресниц
  • Салонные процедуры по увеличению объема и длины ресниц
  • Восстановление ресниц после наращивания
  • Суть холодного наращивания волос

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия