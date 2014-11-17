→ Ламинирование или наращивание?

Благодаря длинным и пушистым ресницам взгляд становится более выразительным и чувственным. Именно поэтому нет ничего крамольного в том, что девушки мечтают о таких. Многие готовы потратить целое состояние на подходящую тушь, а кто-то идет дальше и делает наращивание ресниц. Но есть и те, кто отдает предпочтение новой процедуре - ламинирование.
Как наращивание, так и ламинирование - это те процедуры, предлагаемые в салоне красоты, которые направлены на создание обворожительного взгляда без использования макияжа.
Ламинирование относится в первую очередь к оздоровительным и лечебным методикам, приятным бонусом которой станут длинные, с красивым изгибом ресницы. Таким образом, они выглядят аккуратно, естественно. После процедуры не нужно дополнительно ухаживать. Спустя сутки после проведения процедуры можно наносить косметику, купаться, загорать.
Наращивание проводится для тех, кто желает на месяц и более избавиться от ежедневного ритуала нанесения макияжа. Тушью в этом случае пользоваться нет надобности. Наращивание - это приклеивание искусственных ресниц к натуральным, давая простор для создания нового образа. Теперь ресницы преобразовываются, становясь густыми, красивой формы, длинными и того цвета, который больше всего идет к натуральному цвету глаз и оттенку кожи. Недостаток наращивания в том, что после этой процедуры натуральным ресничкам потребуется курс восстановления.
Как наращивание, так и ламинирование - это те процедуры, предлагаемые в салоне красоты, которые направлены на создание обворожительного взгляда без использования макияжа.
Ламинирование относится в первую очередь к оздоровительным и лечебным методикам, приятным бонусом которой станут длинные, с красивым изгибом ресницы. Таким образом, они выглядят аккуратно, естественно. После процедуры не нужно дополнительно ухаживать. Спустя сутки после проведения процедуры можно наносить косметику, купаться, загорать.
Наращивание проводится для тех, кто желает на месяц и более избавиться от ежедневного ритуала нанесения макияжа. Тушью в этом случае пользоваться нет надобности. Наращивание - это приклеивание искусственных ресниц к натуральным, давая простор для создания нового образа. Теперь ресницы преобразовываются, становясь густыми, красивой формы, длинными и того цвета, который больше всего идет к натуральному цвету глаз и оттенку кожи. Недостаток наращивания в том, что после этой процедуры натуральным ресничкам потребуется курс восстановления.