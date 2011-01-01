Какие брекеты являются наиболее доступные и универсальные? Конечно же, металлические брекеты. Пусть, они не такие желанные, как сапфировые или керамические брекет-системы, за счет своей заметности, но и их можно подобрать так, чтобы они не мешали радоваться каждому дню. Производители брекет-систем из года в год стараются предложить более эстетичные варианты для лечения дефектов зубов. Так, недавно появились мини-брекеты, которые отличаются высокой прочностью и надежностью, но при этом в несколько раз меньше классических вариантов.

Металлические брекетные системы существуют двух видов:

- вестибулярные. Их установка производится на внешнюю часть зубов, именно этот вариант служит главной причиной неудобств пациентов. Однако, многие останавливают свой выбор на них в силу их относительной дешевизны. Цена доступная каждому. У пациентов есть возможность выбрать цвета или даже составлять радугу для лигатур;

- лингавальные брекеты. Эти брекеты крепятся на внутренней части зуба пациента, становясь для окружающих совершенно незаметными. При этом их стоимость на порядок выше, чем на вестибулярные виды.

По конструкции металлические брекеты делятся на лигатурные и безлигатурные (их можно самостоятельно регулировать). Лигатурные помогают исправить прикус при помощи лигатур.

Работа компании "OrthoSmile" заключается в продаже подходящих инструментов для работы ортодонтов, в том числе есть возможность купить качественные металлические брекеты в Киеве.

Именно они служат универсальным способом лечения кривизны и аномалий прикуса.

Несмотря на то, что появляются новые системы для исправления дефектов в зубном ряду, самыми популярными и остаются обычные металлические системы. Пока еще не смогли придумать более дешевый и универсальный способ. К счастью, у современных людей уже поменялось отношение к так называемым "железкам на зубах", они уже не воспринимаются, как что-то необычное и некрасивое. Многие дети и взрослые проходят через эту процедуру и осознают, что в итоге получается красивая и просто обезоруживающая улыбка.

Какие существуют альтернативные варианты брекетам?

Среди альтернативных видов выступают:

- прозрачные элайнеры, но они устанавливаются на незначительное время и справляются с несложными дефектами;

- трейнеры;

- ортодонтические пластинки, используемые для детей.