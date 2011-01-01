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→ Уникальная линейка средств Vichy Normaderm

Каждой женщине хотелось бы быть обладательницей красивой, ухоженной, здоровой кожи. Но, из-за воздействия окружающей среды, плохой экологии, переживаемых депрессий и стрессовых ситуаций, к сожалению, кожа быстро увядает, запускаются рано процессы старения.
Помочь коже, освежить ее, вернуть молодость, избавить от дефектов, поможет серия косметики от Vichy Normaderm. Средства, входящие в нее призваны избавить от прыщей, угревой сыпи, увядания, высыпаний, покраснений, раздражений, жирного блеска и пр.
Данный комплекс был разработан специалистами компании для устранения следов акне, тусклого цвета лица, кругов под глазами. Для глубокого очищения предназначено специальное средство под названием Nettoyant Purifiant, удаляющее кожное сало, не пересушивающее эпидермис.Очищающие препараты содержат в составе салициловую кислоту, гликолевую кислоту, липогидрокислоту. Эти виды кислот предназначены для бережного отшелушивания кожи, освобождая ее от ороговевшего слоя.
Популярным считается и средство 3 в 1 Vichy Normaderm, в котором сочетаются скраб, гель, маска. С данным средством можно эффективно избавиться от загрязнений на коже, кожного сала. Мицеллярная вода и тоник из этой линейки помогут не только очистить кожу, тонизировать ее, но и эффетивно выровнять поверхность эпидермиса.
Уникальным является и средство Global Anti Imperfections. При регулярном применении уже через неделю-две кожа полностью преображается. Крем обладает отличными увлажняющими, а аткже лечебными свойствами, что позволяет устранять такие несовершенства, как покраснния, тусклый тон, блеклость, следы акне, жирный блекс.
Для зрелой кожи уникальным продуктом выступает Anti Age. Главное его назначение - предупреждение появления первых морщин. Для получения отличного результата рекомендуется применять ночные кремы и сыворотки. Ночной крем от Нормадерм Виши поможет коже с утра выглядеть отдохнувшей и свежей.
Для получения максимального эффекта от применения данной линейки разработана следующая схема:
1. С помощью лосьона очищают кожу от загрязнений.
2. Увлажняющий крем помогает полноценно ухаживать за кожей лица.
3. Использование ночного крема усиливает действия активных компонентов.
4. Подсушивающий карандаш снижает воспаления, оказывая антибактериальное воздействие.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:19

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