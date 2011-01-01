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→ Detox Med - уникальная детокс-косметика от производителя Elfa Pham

Избавляться от того, что ненужно и не в радость, а в тягость - это привычка жителей мегаполисов. В данном случае речь идет не только о сезонном разборе косметички или гардероба, но и ухода за телом, лицом, так как именно организм в первую очередь нуждается в своевременном очищении. Находясь в череде стрессовых ситуаций, плохой экологии, неправильного питания, наличия вредных привычек, организм страдает, появляется усталый и болезненный вид. Известно, что 35% токсинов выводятся из организма через кожу. Именно поэтому ученые всего мира разрабатывают средства для глубокого очищения. Украинский бренд разработал инновационные средства для фармацевтического детокса от Elfa Pham - Detox Med. Данная программа разработана для эффективного очищения лица и кожи. Уникальность входящий в линейку средств заключается в том, что достаточно проходить 2 раза в год, чтобы добиться устойчивого положительного результата. Под воздействием активных веществ (бамбуковый уголь, органические экстракты годжи и асаи, масла граната и чиа) стимулируется обмен веществ в эпидермисе, кожа получает необходимые антиоксиданты, восстанавливается защитный барьер.
Для кожи тела разработаны пилинг и лосьон, которые заметно разглаживают кожу, смягчают ее тон, отшелушивают ороговевший слой, усиливают микроциркуляцию. Дренажный эффект для кожи тела избавляет от проявлений целлюлита.
Для кожи лица разработаны гель для умывания, маска, эмульсия, пилинг, что помогает эффективно справиться с черными точками, шелушением, жирным блеском.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:42

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