→ Софосбувир - препарат от вирусного гепатита C

Основные преимущества Sofosbuvir

Вирусный гепатит С - это тяжелое хроническое заболевание печени, которое еще не так давно считалось неизлечимым. Оно опасно прежде всего тем, что воспалительный процесс, вызванный вирусным возбудителем, ведет к необратимым процессам в тканях печени, доводя до цирроза и даже карциномы. Современное лечение, предлагаемое сегодня в нашей стране, позволяет вылечить вирусный гепатит С полностью, без осложнений и эпидемической опасности дальнейшего развития заболевания. Для этого предложен препарат Софосвубир в Украине , который выпускается в упаковке по 28 таблеток. Является мощным дженериком, появившимся в 2013 году. Теперь то, что ранее считалось неизлечимым, стало проблемой, которую можно решить.

- высокий процент выздоровления - 97%;

- назначается людям разного генотипа ВГС;

- хорошо переносится пациентами, независимо от их состояния;

- эффективен как для тех, кто уже проходил терапию, но безрезультатно и тех, кто только в начале пути к излечению;

- сокращается период лечения на 3 месяца;

- несмотря на высокую стоимость, прием данного препарата позволяет предотвратить не эффективное лечение более доступными по цене препаратами, которые в общей сложности могут превысить стоимость курса менее дорогой терапии;

- его могут принимать пациенты с такими осложнениями, как цирроз печени и прочие заболевания;

- проведенные по всему миру клинические испытания подтверждают эффективность и безопасность данного препарата.

Высокая цена объясняется сложным синтезом активных веществ, но существуют государственные программы, например во Франции и Великобритании, позволяющие пациентам раз и навсегда избавиться от болезни.



Софосбувир призван блокировать сам возбудитель гепатита С, принадлежащего к генотипам 1-4. Под его воздействием перестают поражаться новые клетки, а уже существующие клетки вируса начинают умирать, не дав потомства и не получив возможности дальше распространяться. Действовать препарат в организме не перестает в течение суток, поэтому крайне важно пациентам не пропускать прием данного лекарства и в течение всего курса принимать его в четко указанное время.

В стандартных условиях курс длится 3 месяца, колеблясь в большую или меньшую сторону. К этому препарату врач назначает поддерживающие лекарственные средства, прием которых крайне важен и пропускать их нельзя. Выбрать верный курс лечения поможет специалист, сопровождающий своего пациента на всем пути выздоровления.