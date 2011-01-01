→ Высококачественная цифровая печать в Фотоми

С развитием компьютеров использование цифровой печати навсегда поселилось в каждом доме. Этому способствуют всевозможные многофункциональные устройства, сканеры, принтеры, факсы. Однако домашняя техника хоть и позволила отображать на бумаге все, что пожелаешь, но не достигла уровня глянцевых журналов с дизайнерскими страницами. Выход из ситуации – цифровая печать от онлайн-типографии «Фотоми», где в распоряжении – лучшая дорогостоящая техника.

Возможности типографии «Фотоми»

Технология сайта «FotoMe» заключается в следующем: специалистами был проанализирован потребительский рынок в бумажной и картонной дизайнерской области, и выведены основные направления для изготовления шаблонов. Передовыми дизайнерами было разработано множество ярких шаблонов для разных печатных товаров. Удобный сайт связал шаблоны, конструктор продукции от «А» до «Я» и разнообразные способы получения и оплаты.

Печатная продукция включает в себя:

календари-домики, которые служат для рабочего стола или интерьера дома с любым из выбранных вами или загруженных фоном и дизайном;

фотокниги, позволяющие красочно прокомментировать выбранные вами фотографии;

фотоальбомы с разворотами из фотографии с углом 180 градусов для большего обзора;

фотожурналы, которые очень схожи с фотокнигами и альбомами, однако направлены на освещение материала, а фотографии служат лишь дополнением;

календари настенные, которые будут удачным подарком на все случаи жизни;

плакаты, которые используются для анонса мероприятий или просто в виде красивого фона на стене;

открытки с оригинальным дизайном – незаменимая часть подарка.

В зависимости от типа продукции используются разные виды машин для печати, технологии и бумага – печатные машины HP 5500, EPSON 9900, оборудование от японской компании NORITSU, запатентованная методика ElectroInk.

Удобство и функционал цифровой печати – залог красочного результата

Использование передовых нововведений позволяет максимально снизить цену на предлагаемый товар и улучшить его внешний вид, а также возможность самостоятельно с нуля сконструировать дизайн.

Ценообразование на «Фотоми» построено таким образом, что чем больше вы заказываете – то действует больший процент скидки. Возможности сайта построены таким образом, что любой макет можно сделать, не выходя из комнаты, и в конце получить товар с доставкой на дом.