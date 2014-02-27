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→ Что дает ламинирование волос
Глянцевый блеск локонов, который мы видим в рекламе шампуней, заставляет нас идти на поводу у маркетологов и покупать средство, обещающее нашим волосам столь невероятный блеск. Однако, при покупке новинки в виде шампуня, сыворотки, бальзама, лака, волосы остаются такими же, как прежде. Дело в том, что нам не договаривают. Для того, чтобы достичь зеркального блеска, недостаточно только лишь помыть голову ультрасовременным шампунем или нанести дорогой бальзам.
Дело в том, что волосы моделей, принимающих участие в рекламе, прошли процедуру под названием ламинирование волос.
На сегодняшний день ламинирование волос является чуть-ли не единственным способ быстро восстановить структуру волос, придать им желанную шелковистость, блеск, защитить от выгорания на солнце. После процедуры ламинирования эффект длится около месяца или даже полтора, в зависимости от состояния волос и профессионализма мастера.
Каким образом выполняется ламинирование волос
В ходе процедуры на волосы наносят специальный состав, который обволакивает каждый волос, создавая защитный барьер в виде дышащей микропленки. Благодаря данному методу волосы становятся плотнее и им легче справиться с вредным воздействием окружающей среды.
В каких случаях предлагается ламинирование
- обесцвеченные волосы;
- химическая завивка;
- секущиеся и истонченный кончики.
Для выполнения процедуры ламинирования мастеру не обойтись без специальных средств, приобрести которые можно на странице http://shop.farmavita.com.ua/hair-care/laminirovanie/.
Каким образом можно сделать ламинирование с помощью Farmavita
1. Волосы очищаются с помощью шампуня, при этом избегая кожу головы.
2. Распределить локоны по 3-5 см.
3. Подкладывая под каждый локон фольгу наносится специальный ламинирующий состав.
Нужно следить, чтобы кончики волос не заламывались.
После того, как средство распределено по поверхности волос, с отступом от корней 4 см, следует пройтись горячим утюжком, соблюдая температурный режим не выше 180 градусов.  
Нужно помнить, что ламинирование обладает накопительным эффектом и волос впитывает ровно столько состава, сколько ему нужно. При соблюдении всех мер предосторожности не вызывает аллергических реакций, восстанавливает волосы, делая их гладкими, шелковистыми и красивыми, как в рекламе модного шампуня.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:02

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