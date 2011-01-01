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→ От чего зависит выбор тонального средства
Тональная основа не справляется с решением проблем кожи, значит пришло время найти что-то более подходящее. Как выбрать правильно тональную основу? Необходимо в данном случае ориентироваться на тип кожи.
1. Жирный тип. Отлично подойдет легкая тональная эмульсия в которой практически нет жирных компонентов. Благодаря входящей в состав мелкое пудре абсорбируется кожное сало и поверхность долгое время остается нежной и гладкой. Замаскировать несовершенства можно используя тональный карандаш. Себорегулирующие компоненты надежно защищают, регулируя образование кожного сала.
2. Проблемная кожа с воспалениями. Есть расширенные поры, воспаления в виде прыщей? Подойдет компакт-пудра или тональная пудра. В данном случае нужно средство, покрывающее более плотным слоем, эффективно маскирующее кожу. Это позволяет без труда скрыть любые шероховатости на поверхности.
3. Чувствительная или сухая кожа. Она идеально будет себя ощущать с тональными кремами. В них есть жирные компоненты, питательные добавки в виде витаминов Е, А, такой важный увлажняющий компонент, как гиалуроновая кислота.
4. Зрелая кожа. Для кожи с глубокими морщинами, птозом, лучше всего подходит жидкая тональная основа, способствующая выравниванию  цвета лица, повышающая упругость эпидермиса. Анти-эйдж тональные средства обогащены пигментами, расположенными в специальной оболочке, эта оболочка способствует визуальному разглаживанию морщинок.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 21:06

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