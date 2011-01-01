→ Секущиеся кончики, как избавиться от них навсегда

Возможно ли избавиться от секущихся кончиков волос навсегда? Можно сделать волосы гладкими и шелковистыми, главное, правильный уход. Необходимо состригать кончики волос не самостоятельно дома, но лучше всего у мастера в парикмахерской. Но кроме того, потребуется профилактика, чтобы проблема не вернулась и не пришлось с каждым разом состригать все больше волос. Итак, каким образом можно помочь волосам оставаться здоровыми?

1. Следует отказаться от металлических зубьев в щетках и расческах. Не принесут никакой пользы и пластмассовые зубчики. В идеале требуется деревянная расческа с натуральной щетиной или закругленными зубьями.

2. Нужно дождаться пока волосы полностью высохнут после головомойки и только потом расчесывать. Откажитесь и от сильного их трения полотенцем. Не сушат волосы феном, а при комнатной температуре.

3. Облегчит расчесывание термальная вода или спрей, предназначенный для запутанных волос, в которых есть комплекс витаминов.

4. Нравится делать прически с резинками или заколками? Материал их должен быть мягким, чтобы не повреждать целостность волос.

5. Для ухода на каждый день следует выбрать поддерживающие маски и кремы для волос, помогающие восстановиться локонам с посеченными кончиками.

6. Раз в неделю волосам необходима горячая баня. В этом поможет репейное масло. Подогревают масло и наносят на кожу головы, втирая с помощью легкого массажа. После этого волосы закутывают в полиэтилен и накрывают полотенцем. Спустя полчаса масло следует смыть теплой водой с шампунем.

7. Раз в сезон необходимо посещать парикмахера и подрезать кончики.