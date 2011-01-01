Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Секущиеся кончики, как избавиться от них навсегда

Возможно ли избавиться от секущихся кончиков волос навсегда? Можно сделать волосы гладкими и шелковистыми, главное, правильный уход. Необходимо состригать кончики волос не самостоятельно дома, но лучше всего у мастера в парикмахерской. Но кроме того, потребуется профилактика, чтобы проблема не вернулась и не пришлось с каждым разом состригать все больше волос. Итак, каким образом можно помочь волосам оставаться здоровыми?
1. Следует отказаться от металлических зубьев в щетках и расческах. Не принесут никакой пользы и пластмассовые зубчики. В идеале требуется деревянная расческа с натуральной щетиной или закругленными зубьями.
2. Нужно дождаться пока волосы полностью высохнут после головомойки и только потом расчесывать. Откажитесь и от сильного их трения полотенцем. Не сушат волосы феном, а при комнатной температуре.
3. Облегчит расчесывание термальная вода или спрей, предназначенный для запутанных волос, в которых есть комплекс витаминов.
4. Нравится делать прически с резинками или заколками? Материал их должен быть мягким, чтобы не повреждать целостность волос.
5. Для ухода на каждый день следует выбрать поддерживающие маски и кремы для волос, помогающие восстановиться локонам с посеченными кончиками.
6. Раз в неделю волосам необходима горячая баня. В этом поможет репейное масло. Подогревают масло и наносят на кожу головы, втирая с помощью легкого массажа. После этого волосы закутывают в полиэтилен и накрывают полотенцем. Спустя полчаса масло следует смыть теплой водой с шампунем.
7. Раз в сезон необходимо посещать парикмахера и подрезать кончики.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 21:25

Новости медицины по теме:

  • Бриллиантовый блеск волос
  • Правильный летний уход за волосами
  • Как сохранить волосы здоровыми и красивыми
  • Как оживить волосы
  • Признаки того, что волосам требуется обновление

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия