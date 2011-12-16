→ Веяния в области подтяжки лица

Филлеры, ботокс и прочие инъекции так и не смогли устранить с рынка классическую подтяжку лица, которая выполняется пластическим хирургом. Данная процедура в течение 20 последних лет претерпевала существенные изменения. Если 20 лет назад лучшим считался хирург, сделавший самую "тугую" подтяжку, то на сегодняшний день это далеко не самый лучший хирург. Благодаря новым разработкам, достижениям и технологиям врачи смогли добиться минимум травматизма, естественность при омоложении и меньший срок на реабилитацию. Именно эти факторы подстегнули любопытство тех, кто перешел 40-летний возрастной рубеж, кто уже понял, что неинвазивные технологии не приносят нужного результата, в том числе, они не способны поменять контуры в нижней части лица, в области шеи.Такие техники, как мезонити или термаж, подтягивают кожу ненамного - буквально на пару миллиметров и уж точно не смогут заменить собой подтяжку.Многие уже смогли убедиться, что филлеры делают лица раздутыми.При наступлении менопаузы кожа теряет свою упругость, тонус, эластичность. Мышцы слабеют, жировая ткань сводится на нет. Именно из-за этого появляются обвисшие щеки, дряблость кожи шеи, двойной подбородок. Современные хирурги обеспечивают своим пациентам хорошие результаты после проведенной подтяжки, когда лицо выглядит не кукольным, а естественным, но при этом существенно помолодевшим.