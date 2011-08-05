→ Из каких этапов состоит подготовка к пластической операции

Проведение даже незначительных пластических операций требует мобилизации сил организма. Благодаря современным технологиям многие процедуры выполняется практически без боли, но несмотря на это тело воспринимает хирургическое вмешательство, как шок. Но и к этому можно подготовиться.

1. Первый шаг. Прием у врача. Пациент должен рассказать, с какой целью он пришел и какой результат желает получить. У пластических операций есть целый ряд возможных противопоказаний, о них врач обязательно должен пациента предупредить. Несмотря на то, что с пластической операцией можно рассчитывать на чудо, пока ей не все подсильно.В случае, когда пожелания клиента не совпадают с возможностями, которыми наделила его природа, придется искать альтернативу, обговаривая с хирургом возможные варианты решения поставленных задач.

2. Второй шаг. Анализы и обследования. Даже малозначимые на первый взгляд вопросы требуют обстоятельного подхода. Если обнаружены нарушения в работе организма, нужно время на их устранение. Самое важное, что нужно помнить: на операцию идет человек совершенно здоровый физически и психологически.За несколько недель до проведения процедуры отменяется прием гормональных препаратов.