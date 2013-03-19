→ В тренде ринопластика

Еще не так давно были времена, когда человеку было неподвластно изменить собственную внешность. Приходилось с этой ситуацией справляться, но все равно внешность как сейчас, так и в прошлом, сказывается на образе и качестве жизни.

С тех пор, как появилась пластика, у человека появилась возможность влиять на то, как он выглядит, быть в тренде и в центре жизни. Один из ведущих видов хирургии - ринопластика. Это пластическая операция, которая проводится для исправления врожденной или приобретенной деформации носа.

Можно выполнять ринопластику пациентам с 18 лет, ведь именно к этому возрасту перестает формироваться хрящевая ткань и основные кости лица. Операция длится не более 1,5 часов.

Время на восстановление 2 месяца. В течение этого периода снимают гипсовую повязку, сходят гематомы, восстанавливается дыхание. В результате человек преображается, чувствует себя более уверенно, находясь в центре внимания.

За эстетической коррекцией формы носа обращаются в основном женщины, чтобы пластические хирурги им помогли исправить диспропорцию (большой или маленький нос), убрать горбинку, поправить опущенный кончик или сузить широкую спинку.