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→ Жирнеют волосы? Пути решения проблемы

Знаете ли вы, что от большинства проблем с волосами можно избавиться за пару раз посещения салона красоты? Восстановиться волосы помогут специальные средства, питающие кутикулу, секущиеся кончики подстригут ножницами, краска и тонирование скорректируют цвет, если природный оттенок потускнел. Однако, есть такие проблемы, о которых многие предпочитают умалчивать. К таким относится излишняя жирность волос. Можно ли перестать мыть голову ежедневно и при этом обладать красивой и роскошной шевелюрой?
Изо дня в день на коже головы образуется себум. Он необходим для здорового роста волос и в целом эластичности локонов. Организм по ряду причин может вырабатывать чрезмерное количество себума, что приводит к жирности. Из-за этого утром снова приходится мыть голову. Активность сальных желез связана с гормональными изменениями, неправильным обменом веществ или уходом за кожей головы.

Существует несколько способов избавиться от жирности волос

Необходимо обратиться к трихологу, который после ряда анализов назначает курс лечения.
Следует отказаться от ритуала под названием "утреннее мытье головы". Чтобы волосы не загрязнялись быстро, необходимо подобрать лечебные шампуни, которые есть среди продукции компаний La Roche-Posay, Vichy.
Рекомендуется обратиться к сухому шампуню. Если вымытая с утра голова уже к обеду становится жирной, нужно с утра обработать их сухим шампунем.
Для расчесывания выбирают расческу с массажными или широкими зубьями.
Пересмотрите рацион питания. Присутствие острой, соленой, жирной, копченой пищи приводит к чрезмерной выработке кожного сала.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:03

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