→ Что принято считать передозировкой?

Определение передозировки характеризует состояние организма человека при чрезмерном количестве употреблённого наркотического вещества. Такая чрезмерная доза может является смертельной для человека и спровоцировать летальный исход.

Каким образом передозировка приводит к смертельному исходу?

Наркотические вещества в первую очередь оказывают разрушительное действие на головной мозг человека, который управляет работой всех остальных жизненно важных систем человеческого организма (дыхательная, кровеносная системы). Таким образом, работа органов дыхания и сердца при систематическом воздействии наркотических препаратов оказывается под угрозой. Превышенная доза допустимого для организма наркотического препарата (индивидуальна для каждого человека) может привести к нарушению работы сердца и органов дыхательной системы, которое в свою очередь приводит к смерти.

Что может спровоцировать возникновение передозировки?

Передозировку может спровоцировать употребление любого наркотика. Практика показывает, что состояние передозировки обычно становится следствием употребления средств - депрессантов и стимуляторов.

На данный момент к передозировкам причисляют и отравления от наркотических смесей кустарного производства. Может стать причиной передозировки и смешивание различных видов наркотических средств.

Основные признаки передозировки

Передозировка средств–стимуляторов:





Повышенная потоотделение.

Озноб.

Наличие головной боли.

Бледная кожа.

Наличие головокружение.

Нестабильная сердечная работа.

Дрожание рук.

Измождённое состояние при отсутствии физического труда.

Нарушенная координация движения.

Не смертельное состояние передозировки характерно:

Бледностью кожи лица.

Нарушенным сознанием, создаётся впечатление, будто пострадавший пребывает в состоянии сна.

Замедленное дыхание.

Способы первоочерёдной помощи человеку, пострадавшему от наркотической передозировки:

При наличии у больного всех вышеуказанных признаков передозировки, пострадавшего не нужно оставлять в одиночестве. Если передозировка произошла посредством употребления средств – стимуляторов, то необходимо помочь больному обрести спокойствие, убедить в беспочвенности тревожных ощущений. Важно ограничить человека в движениях, найти в помещении более прохладное место, которое позволит остудить разгорячённый организм. Не навредит и приём успокоительного средства в небольшом количестве. В случае не смертельной передозировки человека необходимо растормошить, не позволять спать, пока воздействие опийного препарата не прекратится.

В том случае, когда больной не проявляет явных признаков жизнедеятельности, не выходит из состояния сна, замедленно дышит, необходимо убедиться, что до оказания квалифицированной помощи пострадавший от передозировки не захлебнётся собственной рвотой, уложить его на бок и срочно позвонить на номер «103».

Диагностика передозировки

При диагностировании сопоставляются все клинические признаки передозировки, которые проявляются в состоянии пострадавшего. Специалисты берут у больного кровь и мочу на анализы на наличие в указанных биологических жидкостях человека остатков наркотических препаратов.



Как лечат человека, пострадавшего от передозировки наркотическими средствами?



После оказания пострадавшему человеку от передозировки наркотическими препаратами за его лечение принимаются специалисты. Лечение от передозировки проводится комплексное, которое может проходить как и в государсвтенной клинике, так и в частной, к примеру, как «Рена-Клиник».



Пострадавшему назначается медикаментозное лечение, действие которого направлено на устранение осложнений наркотического отравления.



В период лечения плазма крови пациента очищается от отравляющих средств. Производится лечение, направленное на устранение симптоматики заболевания.

Возможна ли профилактика передозировки?

Профилактика передозировки не только возможна, но и необходима. Стоит отметить, что употребление наркотических препаратов может производиться человеком не только по желанию получить кратковременное удовольствие, погрузиться в чувство эйфории, но и с лечебной целью. В таком случае наркотическое средство употребляется с целью уменьшить чувство боли, например. Для профилактики наркотической зависимости и передозировки необходимо тщательно контролировать количество и периодичность потребления лекарственных наркотических средств.



Если речь идёт о приёме наркотических средств не медицинского назначения, то ни в коем случае нельзя употреблять его в одиночестве. Рядом обязательно должен находиться человек, способный оказать первую помощь при передозировке и вызвать врачебную бригаду.