Длинные и короткие пуховики: достоинства разной длины

Пуховик – одна из самых популярных вариантов женской одежды для осеннего и зимнего времени года. Он легкий, практичный и теплый, а это значимые преимущества, особенно перед шубами и пальто. Но и это не все достоинства пуховой одежды. Производители предлагают самые разные фасоны, стили, цвета и длину изделий, что позволяет каждой даме выбрать по-настоящему желаемую модель.

Длинные женские пуховики – максимальная защита от холода

Длинные женские пуховики станут замечательным выбором для женщин любых возрастов, которые ценят уют и тепло в зимней одежде. Они идеально подойдут, если вы много времени проводите на воздухе зимой или же просто проживаете в очень холодной местности. Передвигаться в них будет довольно комфортно, за счет продуманного кроя и наличия задней шлицы. Также, в сравнении с короткими вариантами, длинные модели хорошо смотрятся на любой женской фигуре. Они легко маскируют недостатки, в том числе и полной фигуры. При этом объема вам длинное изделие не прибавит, ведь каждый ответственный дизайнер тщательно продумывает эту деталь. Фасоны могут быть разные. Для акцентирования внимания на изящности силуэта, стилисты рекомендуют выбирать приталенный фасон.

Среди преимуществ длинных пуховиков можно отметить:

полная теплоизоляция;

защита от снега и дождя;

отсутствие объема;

разные фасоны.

Короткие женские пуховики – максимальная свобода движений

Короткий женский пуховик – оптимальное решение для практичных модниц. Такая верхняя одежда на пуху станет просто незаменимой в городских условиях, особенно для активных дам и автоледи. Она универсальная, практичная и актуальная в любые сезоны, абсолютно не сковывает движений. А большой ассортимент, который можно наблюдать с приходом сезона в женских коллекциях брендов, дает возможность выбрать любое стилевое направление. Довольно популярны молодежные и спортивные модели, но не уступают позиций и более элегантные варианты. Также актуальны комбинированные короткие изделия, с мехом. При этом они, естественно, намного легче, чем шубы и дубленки, и не создают лишнего объема.

Среди главных достоинств коротких пуховиков отмечаются:

универсальность и практичность;

полная свобода в передвижении;

разные стили и фасоны;

отсутствие объема.

Где купить длинный и короткий женский пуховик?

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