→ Фракционное омоложение без ограничений в сезонности

К самым распространенным мифам является страх выполнять аппаратные процедуры в весенний и летний периоды, когда солнце активное. Самый главный вопрос, тревожащий врачей - это реакция эпидермиса на активное солнечное излучение. Из-за этого страха они отказываются выполнять процедуры своим пациентам летом.

Однако, насколько обоснованы данные сомнения? Может ли солнце быть и союзником в вопросе красоты?

На самом деле рекомендация отказаться от инвазивных процедур не беспочвенная. Врачи и их пациенты опасаются пигментации, которая образовывается после процедуры омоложения, особенно если пациент забывает о профилактических мерах. Но важно помнить о следующем:

- процедуры основанные на фотомодуляции, фракционной шлифовке, внтуридермальном фокусировании, выполняются на усовершенствованных аппаратных установках, что сводит к минимуму возникновение пигментации;

- обязательно учитывается тип кожи и этнографическая принадлежность. Было определено, что азиатский тип больше подвержен повреждениям кожи после процедур и такие пациенты не должны появляться на активном солнце минимум 2 недели. А вот пациенты славянской внешности после радиочастотного лифтинга могут не бояться пребывать на солнце. Однако, для сведения страхов на "нет" достаточно использовать солнцезащитные кремы, в составе которых есть zinc oxide, Tinosorb.

Как видим, выполняя малоинвазивные процедуры летом, женщины практически ничем не рискуют, если одновременно с процедурой применяют солнцезащитные средства, что не дает развиваться пигментации. Быть красивой, молодой и счастливой можно прямо здесь и сейчас!