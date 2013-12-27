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→ Фракционное омоложение без ограничений в сезонности

К самым распространенным мифам является страх выполнять аппаратные процедуры в весенний и летний периоды, когда солнце активное. Самый главный вопрос, тревожащий врачей - это реакция эпидермиса на активное солнечное излучение. Из-за этого страха они отказываются выполнять процедуры своим пациентам летом.
Однако, насколько обоснованы данные сомнения? Может ли солнце быть и союзником в вопросе красоты?
На самом деле рекомендация отказаться от инвазивных процедур не беспочвенная. Врачи и их пациенты опасаются пигментации, которая образовывается после процедуры омоложения, особенно если пациент забывает о профилактических мерах. Но важно помнить о следующем:
- процедуры основанные на фотомодуляции, фракционной шлифовке, внтуридермальном фокусировании, выполняются на усовершенствованных аппаратных установках, что сводит к минимуму возникновение пигментации;
- обязательно учитывается тип кожи и этнографическая принадлежность. Было определено, что азиатский тип больше подвержен повреждениям кожи после процедур и такие пациенты не должны появляться на активном солнце минимум 2 недели. А вот пациенты славянской внешности после радиочастотного лифтинга могут не бояться пребывать на солнце. Однако, для сведения страхов на "нет" достаточно использовать солнцезащитные кремы, в составе которых есть zinc oxide, Tinosorb.
Как видим, выполняя малоинвазивные процедуры летом, женщины практически ничем не рискуют, если одновременно с процедурой применяют солнцезащитные средства, что не дает развиваться пигментации. Быть красивой, молодой и счастливой можно прямо здесь и сейчас!

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:33

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