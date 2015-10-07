→ Коррекция стрий: какой метод самый надежный

Кто в зоне риска появления растяжек?

Лечение

Столь серьезный косметический дефект, как стрии или растяжки, беспокоит многих женщин, да и мужчин. В основном они появляются вследствие лишнего веса у мужчин, а у женщин в период беременности. Причин много, но суть одна - разрываются волокна коллагена, теряя прежнюю эластичность кожного покрова.- люди, склонные к полноте;- на гормональной терапии;- культуристы;- в период менопаузы;- придерживающиеся низкокалорийной диеты;- беременные;- в период полового созревания.Лечение стрий проводится воздействуя на поверхность кожи. В места появления разрывов коллагеновых волокон вводится молекулярный коллаген. В этом случае применяют коллаген животного происхождения. Болезненная процедура и эффект длится всего до 6 месяцев.Иссечение стрий с наложением внутрикожного шва. В этом случае остаются рубцы. Дорого стоит и требует ювелирной работы хирурга.Мезотерапия. Данный метод хоть широко и рекламируется, но результатов приносит очень мало.Микродермабразия. Происходит тщательная шлифовка проблемной поверхности. Необходимо многократное повторение 4-8 раз, интервал 3-4 недели.Лазер. Происходит выпаривание эпидермиса, что приводит к частичному, но улучшению внешнего состояния кожи. В Америке и ряде европейских стран уже отказались от лазерной шлифовки, так как это приводит к ряду серьезных осложнений.Комбинированная методика сандабразии, переменной окклюзии и TCA-пилинга. Безболезненный вид процедур, выполняется около часа, для достижения эффекта понадобится 2 процедуры с интервалом 3 месяца. Таким образом стимулируется выработка собственного коллагена у пациента и лечению поддаются даже застарелые стрии.