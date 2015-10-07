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→ Коррекция стрий: какой метод самый надежный
Столь серьезный косметический дефект, как стрии или растяжки, беспокоит многих женщин, да и мужчин. В основном они появляются вследствие лишнего веса у мужчин, а у женщин в период беременности. Причин много, но суть одна - разрываются волокна коллагена, теряя прежнюю эластичность кожного покрова.

Кто в зоне риска появления растяжек?

- люди, склонные к полноте;
- на гормональной терапии;
- культуристы;
- в период менопаузы;
- придерживающиеся низкокалорийной диеты;
- беременные;
- в период полового созревания.

Лечение

Лечение стрий проводится воздействуя на поверхность кожи. В места появления разрывов коллагеновых волокон вводится молекулярный коллаген. В этом случае применяют коллаген животного происхождения. Болезненная процедура и эффект длится всего до 6 месяцев.
Иссечение стрий с наложением внутрикожного шва. В этом случае остаются рубцы. Дорого стоит и требует ювелирной работы хирурга.
Мезотерапия. Данный метод хоть широко и рекламируется, но результатов приносит очень мало.
Микродермабразия. Происходит тщательная шлифовка проблемной поверхности. Необходимо многократное повторение 4-8 раз, интервал 3-4 недели.
Лазер. Происходит выпаривание эпидермиса, что приводит к частичному, но улучшению внешнего состояния кожи. В Америке и ряде европейских стран уже отказались от лазерной шлифовки, так как это приводит к ряду серьезных осложнений.
Комбинированная методика сандабразии, переменной окклюзии и TCA-пилинга. Безболезненный вид процедур, выполняется около часа, для достижения эффекта понадобится 2 процедуры с интервалом 3 месяца. Таким образом стимулируется выработка собственного коллагена у пациента и лечению поддаются даже застарелые стрии.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:22

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