→ Кремы и масла, используемые перед сном

Для того, чтобы оставаться долго красивой, требуется вкладывать деньги, работать над собой и идти на некоторые жертвы. Однако, есть возможность совместить приятное с полезным и отдыхая стать красивее. Речь идет о маслах и кремах для ухода за кожей ночью.
Ночной уход гораздо важнее, чем дневной. Именно в ночное время кожа регенерируется, если правильно очищена, не подвергается вредному влиянию окружающей среды и лицо не подвержено влиянию мимики. Поэтому можно наносить более плотные по своей структуре средства, ухаживающие за кожей.
Успокоит кожу алоэ, эхинацея, шалфей, которые можно найти в сыворотках для лица. Для расслабления идеально подходят эфирные масла: лаванда, базилик, сандал, анис или бергамот.
Чтобы утром кожа выглядела хорошо отдохнувшей, нужно на ночь сделать пилинг с фруктовой кислотой после чего нанести мультивитаминную сыворотку. Кожа преображается, приобретает красивый тон. Однако, какой именно пилинг подходит вам, нужно проконсультироваться с косметологом.
Ночной уход гораздо важнее, чем дневной. Именно в ночное время кожа регенерируется, если правильно очищена, не подвергается вредному влиянию окружающей среды и лицо не подвержено влиянию мимики. Поэтому можно наносить более плотные по своей структуре средства, ухаживающие за кожей.
Ночной крем для лицаДевушкам ночной крем для лица поможет избавиться от несовершенств на коже, сухости, а зрелая получит необходимые питательные и увлажняющие компоненты, которые обновляют кожу и замедляют процесс старения. Следует наносить крем, двигаясь по массажным линиям. Выполнять процедуры рекомендуется за 1 час до сна.
Релакс-средстваРелакс очень необходим коже лица. Нужно расслабить ее с помощью паровой ванночки - ее делают из пакетиков с травами, например, лекарственной ромашкой.
Успокоит кожу алоэ, эхинацея, шалфей, которые можно найти в сыворотках для лица. Для расслабления идеально подходят эфирные масла: лаванда, базилик, сандал, анис или бергамот.
Чтобы утром кожа выглядела хорошо отдохнувшей, нужно на ночь сделать пилинг с фруктовой кислотой после чего нанести мультивитаминную сыворотку. Кожа преображается, приобретает красивый тон. Однако, какой именно пилинг подходит вам, нужно проконсультироваться с косметологом.