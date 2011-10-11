→ Кремы и масла, используемые перед сном

Ночной крем для лица

Релакс-средства

Для того, чтобы оставаться долго красивой, требуется вкладывать деньги, работать над собой и идти на некоторые жертвы. Однако, есть возможность совместить приятное с полезным и отдыхая стать красивее. Речь идет о маслах и кремах для ухода за кожей ночью.Ночной уход гораздо важнее, чем дневной. Именно в ночное время кожа регенерируется, если правильно очищена, не подвергается вредному влиянию окружающей среды и лицо не подвержено влиянию мимики. Поэтому можно наносить более плотные по своей структуре средства, ухаживающие за кожей.Девушкам ночной крем для лица поможет избавиться от несовершенств на коже, сухости, а зрелая получит необходимые питательные и увлажняющие компоненты, которые обновляют кожу и замедляют процесс старения. Следует наносить крем, двигаясь по массажным линиям. Выполнять процедуры рекомендуется за 1 час до сна.Релакс очень необходим коже лица. Нужно расслабить ее с помощью паровой ванночки - ее делают из пакетиков с травами, например, лекарственной ромашкой.Успокоит кожу алоэ, эхинацея, шалфей, которые можно найти в сыворотках для лица. Для расслабления идеально подходят эфирные масла: лаванда, базилик, сандал, анис или бергамот.Чтобы утром кожа выглядела хорошо отдохнувшей, нужно на ночь сделать пилинг с фруктовой кислотой после чего нанести мультивитаминную сыворотку. Кожа преображается, приобретает красивый тон. Однако, какой именно пилинг подходит вам, нужно проконсультироваться с косметологом.