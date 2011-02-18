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→ Ультразвуковой лифтинг - для кого он предназначен
Женщины начиная с 30 летнего возраста смогли убедиться, что использование антивозрастных кремов не дают особо видимых результатов. Дело в том, что таким образом питается и увлажняется лишь поверхность эпидермиса, но в глубинные слои кожи, в том числе и в мышечно-апоневротический слой (SMAS) активные компоненты не проникают, поэтому процесс старения набирает обороты. Начиная с двадцатилетнего возраста в коже начинается потеря коллагена на 1%. Так как строительного материала становится меньше, функция поддержки кожи ослабевает, теряется прежняя эластичность, кожа провисает и женщина все тяжелее переносит созерцание себя в зеркале.
Восполнить запасы коллагена весьма сложно и через кремы практически невозможно, так как его молекула слишком велика для проникновения в область SMAS. Что же делать всем тем, кто желает бороться с нечетким овалом лица и дряблостью?
В этом случае помогут радикальные методы омоложения. Инновационная методика Ultherapy - это безоперационное ремоделирование тканей на уровне SMAS. Под воздействием Альтера-терапии оказывается воздействие на морщины в области шеи, декольте, лице. Процедура позволяет сделать ткань плотнее, улучшая качество кожи, сокращая ее дряблость.
Выполняется Альтери-терапия в глубоких слоях с помощью технологии сфокусированного ультразвука для лифтинга кожи. Чтобы выполнять процедуру в клинике должны находиться оригинальные аппараты Ulthera System и проводят ее специалисты, имеющие соответствующий сертификат.

Кто ощутит эффективность ультразвукового лифтинга?

- кому можно выполнять подтяжку у пластического хирурга, но пациент не хочет рисковать своим здоровьем, перенося наркоз и саму операцию;
- пациенты, уже когда-то делавшие хирургическую подтяжку, но желающие продлить эффект выполненной операции.
В результате удается:
- подтянуть кожу щек;
- улучшение передней поверхности шеи;
- разглаживание не только мелких морщин, но и более глубоких заломов.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:00

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