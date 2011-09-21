→ Экологичное окрашивание волос

Не всегда когда речь идет о растительном пигменте для волос, это говорится о хне. Хна же, в свою очередь выполняет гораздо больше задач, чем просто придает волосам огненно-рыжий цвет. При наличии пометок на коробке с краской "vegan" или "cruelty-free", нет гарантии, что вы имеете дело с органическим красителем.

Пока только начинается наш путь к осознанному потреблению, тема щадящего, экологичного и безопасного окрашивания актуальна.

Насколько стойким обещает быть результат?

Натуральные красители не проникают глубоко в волос, работая только на его поверхности, поэтому специалисты утверждают, что цвет волос не получится насыщенным и глубоким. Просто следует дольше выдерживать краситель на волосах, а если в составе есть еще и хна, тогда можно справиться даже с сединой.

Однако, многим специалистам не нравится как действует хна и как она поведет себя при последующем окрашивании волос химическими составами. Желая вернуться к окрашиванию обычными красками или сделать обесцвечивание, понадобится время - около полугода, чтобы хна смогла вымыться из волос.

Есть ли органическое осветление?

К сожалению, пока нет. Дело в том, что для обесцвечивания понадобится поднять кутикулы волос, а без химических соединений сделать это не получится. Очень часто компании, позиционирующие себя, как производители органических красителей, используют пероксосульфаты. При этом в их составе есть ухаживающие и восстанавливающие компоненты: протеины пшеницы, молока, гидролизат шелка, что уравновешивает вредные составляющие средств.

Есть ли краски для веганов?

На сегодняшний день веганы могут спокойно красить волосы, так как есть компании, которые не тестируют свои средства на животных. Но при этом определенная доля химических соединений все же есть, особенно если это осветляющие средства.