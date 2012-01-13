Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Для ухода за кожей вокруг глаз лучше всего гель

Кожа вокруг глаз отличается особой нежностью, это происходит из-за того, что в тех участках в меньших количествах есть жировая ткань и практически нет мышечной. Поэтому первые морщины появляются именно в этой зоне. Желаете сохранить кожу молодой как можно дольше, отдайте предпочтение гелю для глаз.

Какие бывают гели

Не желаете, чтобы веки выдали возраст, следует заботиться о них с молодости. Если кремы имеют более плотную текстуру, то гели выполняют вою задачу бережно и мягко. Именно гель выполняет роль лечебного компресса, устраняющего отечность под глазами и убирает синяки.

Гель выбирается с учетом возраста:

- от 20 до 30 лет. В этом возрасте появляются мимические морщины. Нужны тонизирующие средства, успокаивающие. Для этого в гелях есть экстракты ромашки, масло можжевельника, эфирное масло лимона;
- от 30 до 35 лет. Кожа вокруг глаз требует увлажнения, а для этого подойдут средства, в составе которых есть масло моркови и экстракты лечебных растений;
- от 35 до 40 лет. В этом возрасте женщинам необходимо наносить косметику, обладающую эффектом подтягивания кожи. В данном случае в составе должны быть гиалуроновая кислота, масло виноградных косточек;
- от 40 до 45 лет. В этом возрасте морщины уже хорошо видны. Чтобы улучшить состояние век поможет антивозрастная серия гелей, в которой содержится ретинол и компоненты, защищающие от УФ-лучей SPF.

Потребители доверяют средствам, которые обладают исключительным качеством

- Thermal Fix от Виши - освежает, не вызывает аллергии и сразу становится меньше заметна отечность;
- гель против синяков под глазами Sensational Eyes Babor;
- от синяков поможет справиться Mavala - это специальное средство, которое спасет очень чувствительную кожу вокруг глаз.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:43

Новости медицины по теме:

  • Гель для кожи вокруг глаз станет настоящим спасением при начинающихся морщи ...
  • Как помочь особо нежной коже?
  • Правильный уход за кожей вокруг глаз
  • Маски для омоложения кожи вокруг глаз
  • Что должно быть в креме под глаза, чтобы сделать правильный выбор

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия