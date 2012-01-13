→ Для ухода за кожей вокруг глаз лучше всего гель

Кожа вокруг глаз отличается особой нежностью, это происходит из-за того, что в тех участках в меньших количествах есть жировая ткань и практически нет мышечной. Поэтому первые морщины появляются именно в этой зоне. Желаете сохранить кожу молодой как можно дольше, отдайте предпочтение гелю для глаз.

Какие бывают гели

Не желаете, чтобы веки выдали возраст, следует заботиться о них с молодости. Если кремы имеют более плотную текстуру, то гели выполняют вою задачу бережно и мягко. Именно гель выполняет роль лечебного компресса, устраняющего отечность под глазами и убирает синяки.

Гель выбирается с учетом возраста:

- от 20 до 30 лет. В этом возрасте появляются мимические морщины. Нужны тонизирующие средства, успокаивающие. Для этого в гелях есть экстракты ромашки, масло можжевельника, эфирное масло лимона;

- от 30 до 35 лет. Кожа вокруг глаз требует увлажнения, а для этого подойдут средства, в составе которых есть масло моркови и экстракты лечебных растений;

- от 35 до 40 лет. В этом возрасте женщинам необходимо наносить косметику, обладающую эффектом подтягивания кожи. В данном случае в составе должны быть гиалуроновая кислота, масло виноградных косточек;

- от 40 до 45 лет. В этом возрасте морщины уже хорошо видны. Чтобы улучшить состояние век поможет антивозрастная серия гелей, в которой содержится ретинол и компоненты, защищающие от УФ-лучей SPF.

Потребители доверяют средствам, которые обладают исключительным качеством

- Thermal Fix от Виши - освежает, не вызывает аллергии и сразу становится меньше заметна отечность;

- гель против синяков под глазами Sensational Eyes Babor;

- от синяков поможет справиться Mavala - это специальное средство, которое спасет очень чувствительную кожу вокруг глаз.