→ Способна ли отопластика изменить жизнь к лучшему?

Как отмечают пластические хирурги, растет число желающих провести эстетическое изменение во внешности. Все эти процедуры позитивно влияют на жизнь пациента. Как показывает опыт, приходят положительные изменения не из-за того, что была проведена соответствующая манипуляция, преображающая внешность, а вследствие избавления от неуверенности в собственных возможностях. Есть те, кому неловко за маленький размер груди, а кто-то считает, что с другой формой носа, ему бы в жизни повезло больше, а кто-то удручен возрастными изменениями.

Замечено, что процесс старения видно по ушам, из-за гравитации они отвисают. Избежать проблемы поможет отопластика. Небольшое хирургическое вмешательство способно преобразить и даже улучшить личную жизнь пациента. Пластические хирурги все же рекомендуют совместить отопластику и фейслифтинг, чтобы эффект омоложения был максимально заметен.

Для выполнения отопластики не нужна какая-то специальная подготовка, ее можно проводить даже под местной анестезией. Чтобы выявить противопоказания, пациент перед операцией должен сдать необходимые анализы и во время консультации с врачом указать на те лекарственные препараты, на которые замечена аллергическая реакция.