Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Последовательность нанесения косметики: что за чем

Несмотря на то, что многие женщины благодаря блоггерам и женским журналам хорошо подкованы в вопросах использования декоративной косметики, средства по уходу за лицом все еще вызывают сомнения. Что за чем нужно наносить на лицо, чтобы не навредить коже? В данном случае необходимо следовать определенному порядку.
Точно так же, как вы не наденете рубашку на пиджак, вы не сможете нанести сначала тональный, а потом солнцезащитный крем.

Утро начинается со следующего:

1. Очищение кожи. Так как на коже каждый день появляется грязь, вырабатывается кожное сало, есть ороговевшие клетки, от всего этого нужно избавиться, чтобы косметические средства могли контактировать непосредственно с кожей, а не с пылью и грязью. После очищения лучше всего использовать тоники alcohol free.
2. Лекарственные средства. Наличие проблем с кожей: прыщи, угревая сыпь, раздражения аллергического характера, требует их устранения.
3. Нанесение солнцезащитных кремов. Надежная защита кожи от УФ-лучей будет обеспечена только в том соучае, когда на поверхности не будет ничего лишнего. Сегодня производители добавляют в дневной крем элементы с фактор-защитой, что сокращает время на проведение утренних процедур.
4. Слой за слоем: от легких текстур к плотным. Сначала лицо обрабатывается средствами на водной основе и после этого переходят к средствам, содержащим жировые компоненты. На солнцезащитный крем наносится сыворотка, а после нее уже можно пользоваться анти-возрастным кремом, кремом для глаз или дневным средством.
5. Последний слой в дневном макияже перед использованием декоративной косметики - это праймеры.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:24

Новости медицины по теме:

  • Список необходимых анти-возрастных средств для женщин 30+
  • Мицеллярная косметика для кого она подходит
  • Почему солнцезащитный крем важен в осенний сезон
  • Косметика, творящая настоящее чудо
  • Уход за кожей день за днем

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия