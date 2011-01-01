→ Последовательность нанесения косметики: что за чем

Несмотря на то, что многие женщины благодаря блоггерам и женским журналам хорошо подкованы в вопросах использования декоративной косметики, средства по уходу за лицом все еще вызывают сомнения. Что за чем нужно наносить на лицо, чтобы не навредить коже? В данном случае необходимо следовать определенному порядку.

Точно так же, как вы не наденете рубашку на пиджак, вы не сможете нанести сначала тональный, а потом солнцезащитный крем.

Утро начинается со следующего:

1. Очищение кожи. Так как на коже каждый день появляется грязь, вырабатывается кожное сало, есть ороговевшие клетки, от всего этого нужно избавиться, чтобы косметические средства могли контактировать непосредственно с кожей, а не с пылью и грязью. После очищения лучше всего использовать тоники alcohol free.

2. Лекарственные средства. Наличие проблем с кожей: прыщи, угревая сыпь, раздражения аллергического характера, требует их устранения.

3. Нанесение солнцезащитных кремов. Надежная защита кожи от УФ-лучей будет обеспечена только в том соучае, когда на поверхности не будет ничего лишнего. Сегодня производители добавляют в дневной крем элементы с фактор-защитой, что сокращает время на проведение утренних процедур.

4. Слой за слоем: от легких текстур к плотным. Сначала лицо обрабатывается средствами на водной основе и после этого переходят к средствам, содержащим жировые компоненты. На солнцезащитный крем наносится сыворотка, а после нее уже можно пользоваться анти-возрастным кремом, кремом для глаз или дневным средством.

5. Последний слой в дневном макияже перед использованием декоративной косметики - это праймеры.