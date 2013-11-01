→ Реабилитация после хейлопластики

Уже много лет на пике популярности пухлые сексуальные губы, поэтому мировые звезды практически всегда корректируют своих губ, делая все возможное, чтобы тонкие губы приобрели шикарный объем. Однако, если на первый взгляд кажется, что стать их обладательницей очень легко, не требуется идти на жертвы, то в этом вы ошибаетесь. Процедура хейлопластика довольно болезненна, и после нее требуется время на реабилитацию.

Хейлопластика является современным методом увеличения или уменьшения объема губ, кроме того, хирурги могут во время коррекции объема сделать форму губ более правильной. Но многих пациентов волнуют вопросы: сколько длится сама процедура и сколько потребуется времени на реабилитационный период.

Реабилитационный период напрямую зависит от сложности манипуляций хирурга, характера операции и образа жизни самого пациента. При использовании инъекций, срок реабилитации займет пару дней.

В случае применения имплантатов, прочих хирургических вмешательств, на восстановление уйдет примерно две недели. Поэтому перед операцией следует взять отпуск, чтобы провести реабилитационный период в покое. В это время треубется исключить физические нагрузки, узнать о возможных осложнения х и быть к этому готовыми. Пока операция не сделана, нужно все волнующие вопросы уточнить у лечащего врача, пройти тщательное обследование и уже потом решаться на хейлопластику.