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→ Всплеск популярности на пластику сосков

Эстетическая медицина представляет собой необычный тренд - пластика сосков. Пластические хирурги из Нью-Йорка утверждают, что наблюдается рост спроса на пластическую операцию такого рода. И если не так давно число пациентов достигало всего 4 в неделю, то сейчас их уже 18. Это связывают с тем, что большое внимание уделяется деталям. Популярность на подобного плана операции связана с приходом тепла. Многие женщины отказываются носить в жаркое время года бюстгалтеры, желая тем самым похвастать безупречными формами, в том числе и изящной формой сосков.
Обычные женщины тоже не желают отставать от звезд, поэтому решаются на пластику сосков, чтобы сделать ареолу симметричной и менее объемной. Это делается для того, чтобы данная часть груди была хорошо заметна через купальники, одежду, блузки и футболки.
Сейчас наблюдается тенденция, когда женщины стремятся показать свои соски так же открыто, как это делают мужчины на пляже.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:07

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